"Trump wil met State of the Union zijn land verenigen en strenge immigratiewetgeving promoten" IB

30 januari 2018

05u32

Bron: Belga 0 In zijn eerste State of the Union wil de Amerikaanse president Donald Trump het Amerikaanse volk verenigen én een optimistisch beeld scheppen van de situatie in zijn land . Dat zeggen bronnen binnen het Witte Huis. Daarnaast zal de president zijn tijd voor het Congres gebruiken om zijn immigratieplannen aan de man te brengen.

De toespraak van Trump, die dinsdag om 21 uur (woensdagochtend 03.00 uur Belgische tijd) plaatsvindt, zou een "aantrekkelijke boodschap" inhouden, onder het motto "bouwen aan een veilig, sterk en trots Amerika". Hoewel Trump vorig jaar het Congres ook al toesprak, ging het toen nog niet over een officiële State of the Union omdat hij kort na zijn eedaflegging nog geen balans kon opmaken van zijn presidentschap.

De State of the Union komt op een belangrijk moment voor de president, die een tumultueuze maand achter de rug heeft met een shutdown van de overheid, de publicatie van het controversiële boek 'Fire and Fury' en het nieuws dat hij speciale aanklager Robert Mueller wilde ontslaan.

Verwacht wordt dat Trump vooral terugkijkt op zijn verwezenlijkingen, zoals de grote belastinghervorming en de sterke economie en de successen op Wall Street, aldus de regeringsbron, die toevoegt dat velen "verrast" zullen zijn over wat de president allemaal al heeft bereikt.

De president zou ook de aandacht vestigen op zijn miljardenplan rond infrastructuur, en zijn plan voor de hervorming van de immigratiewetgeving, dat zowel bij de Democraten als bij de Republikeinen erg gevoelig ligt. In zijn plan verbindt Trump het lot van de zogenaamde Dreamers aan een aanzienlijke inperking van de mogelijkheden tot gezinshereniging en 25 miljard dollar voor zijn muur aan de Mexicaanse grens. Verschillende Dreamers zullen Trumps toespraak bijwonen in het parlement.

Tussentijdse verkiezingen

Ook zal de president waarschijnlijk de aftrap geven voor de tussentijdse verkiezingen, door op te roepen om in november te stemmen voor de Republikeinen. Dat zal hij doen door te benadrukken hoe goed zijn beleid is geweest voor alle groepen uit de samenleving.

Republikeinen verwachten dat Trump zich "presidentieel" zal gedragen, nadat hij vorige week al een goede beurt maakte op het Wereld Economisch Forum in Davos. Nochtans werd Trump daar toch uitgejouwd omdat hij het niet kon laten om uit te halen naar het "fake news".'

Het Democratisch antwoord op de State of the Union wordt dit jaar gegeven door Joe Kennedy, de achterneef van ex-president John F. Kennedy. De vraag is hoeveel Democraten zullen komen opdagen voor de toespraak van de president, aangezien verschillende Congresleden al hebben aangegeven de State of the Union te zullen boycotten.