"Trump heeft écht een grotere nucleaire knop": woordvoerder verdedigt 'sterke president' IB

01u00

Bron: Belga 6 AP De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens zijn woordvoerder écht een grotere nucleaire knop dan Kim Jong-un. Na Donald Trumps verklaring dat hij een een "grotere nucleaire knop" heeft dan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn woordvoerster hem verdedigd tegen de kritiek. Trump maakte geen grap, hij wees op een feit, zei Sarah Sanders woensdag in Washington.

Op een vraag van een journalist, of we ons zorgen moeten maken over de geestelijke gezondheid van Trump, antwoordde Sanders dat dat eerder opgaat voor Kim Jong-un. Kim herhaalde meermaals zijn dreigementen en bleef doorgaan met rakettesten. Over Trump zei ze: "Dit is geen president die wegduikt of zich zwak toont."

Instabiel

Een logische vraag was bijgevolg waarom Trump Kim provoceert als hij in zijn ogen instabiel is. "Deze president wil het Amerikaanse volk beschermen, en hij zal daar niet op toegeven", antwoordde Sanders.

Gisteren had Trump in het conflict over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma via Twitter gereageerd op de verklaring van Kim Jong-un dat zijn "nucleaire knop altijd op zijn bureau" staat. Maar de mijne is veel groter en krachtiger als de Noord-Koreaanse, schreef Trump.

Getty Images Trumps woordvoerder Sarah Huckabee Sanders.