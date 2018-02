"Trump, doe iets!" Mama die dochter (14) verloor bij schietpartij, schreeuwt president wanhopig toe FT

16 februari 2018

11u44

Bron: CNN 0

Onmacht en woede. Lori Alhadeff richt zich live op televisie tot president Donald Trump. Ze is niet een van de vele Amerikanen met 'een' mening na de schietpartij op de Marjory Stoneman High School in Parkland, Florida. Wel een mama die zopas haar veertienjarige dochter Alyssa - een van de jongste slachtoffers - verloor. "De schutter - een gestoorde gast - loopt gewoon naar binnen, slaat een raam in van de deur waarachter mijn kind zit, en begint te schieten. Hij schiet mijn dochter neer! En vermoordt haar. President Trump, u vraagt: 'Wat kun je doen?' U kunt ervoor zorgen dat de wapens niet in de handen van deze kinderen terechtkomen! Zet metaaldetectoren bij de ingang van alle scholen. Wat kunt u doen? U kunt heel veel doen. Dit is zo oneerlijk! Ik ben net twee uur bezig geweest met de voorbereidingen voor de begrafenis van mijn dochter. President Trump, doe iets!”