"Top van Cosa Nostra is onthoofd": met 57 arrestaties in 16 clans brengt politie de Siciliaanse maffia een zware slag toe

22 januari 2018

20u51

Bron: ANP 0 Met de arrestatie van 57 verdachten heeft de politie op Sicilië een slag toegebracht aan zestien maffiaclans op het Italiaanse eiland. De 'Operatie Bergen' werd uitgevoerd met vierhonderd politiemensen.

"Vastgesteld kan worden dat de top van de Cosa Nostra in de zuidwestelijke provincie Agrigento met één klap is 'onthoofd'," zei de politie. De Cosa Nostra is de in Sicilië gevestigde maffiaorganisatie.

Vanwege verwikkelingen met de maffia werd ook de burgemeester van de gemeente San Biagio Platani gearresteerd. De politie in Palermo ontdekte dat er "nauwe banden" met vooraanstaande clans uit heel Sicilië en die van de Calabrische maffia 'Ndrangheta bestonden.

Afpersing van vluchtelingenopvang

De verdachten worden beschuldigd van maffia-lidmaatschap tot drugshandel, fraude en afpersing. Het ging onder meer om afpersing van beschermingsgelden tussen 2.000 en 20.000 euro. Ook instellingen die zorgen voor de opvang van vluchtelingen in de Zuid-Italiaanse regio waren hiervan het slachtoffer.

Het is volgens de politie voorbarig om te spreken van een definitieve nederlaag van de maffia op Sicilië. "Er is nog veel werk aan de winkel'', zei politiechef Francesco Lo Voi.