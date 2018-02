"Slechts fractie van miljardenfortuin Ikea-stichter gaat naar erfgenamen" Joeri Vlemings

01 februari 2018

18u04

Bron: Bloomberg 0 De stichter van Ikea, Ingvar Kamprad, stond achtste op de Bloomberg Billionaires Index toen hij zaterdag op zijn 91ste overleed. Bloomberg schatte zijn fortuin op 47 miljard dollar. Door een unieke, ingewikkelde constructie, die Kamprad al in de jaren 80 opzette, kunnen zijn erfgenamen volgens de zakensite geen aanspraak maken op het grootste deel van Kamprads vermogen.

Bloomberg verantwoordt die achtste plaats van Ingvar Kamprad omdat de Zweed controle had over de hele constructie met stichtingen, holdings, bedrijven en trusts verspreid over de hele wereld. Bedoeling van Kamprad was dat Ikea na zijn dood niet door ééniemand zou kunnen overgenomen worden en dat het concept hem lang zou overleven.

Dat betekent dat ook zijn erfgenamen - Kamprad had drie zonen en een geadopteerde dochter - geen rechtstreekse controle over het hele bedrijf kunnen hebben. Ze zullen zich dan ook tevreden moeten stellen met een magerder deel van hun vaders fortuin, dat komt van de Ikano Group, waarvan de familie wél eigenaar is. De Ikano Group beheert voornamelijk zaken in de financiële sector en in die van onroerend goed, productie en retail. In 2016 was de Ikano Group in totaal 8 miljard euro waard. De erfgenamen zullen er in de toekomst bescheiden uitbetalingen van ontvangen.

De merknamen en de concepten van Ikea zijn ondergebracht in de Interogo Foundation, gevestigd in Vaduz, in het belastingparadijs Liechtenstein. De stichting heeft een dochteronderneming, Inter Ikea, die de wereldwijde franchisegever van Ikea is. De familie Kamprad is in de toezichtsraden van de Interogo Foundation in de minderheid.

En de meer dan 300 Ikeawinkels zelf? De meeste worden wereldwijd gecontroleerd door de Nederlandse Stichting Ingka Foundation. Volgens de statuten zou er geld naar het goede doel moeten vloeien, maar "ondersteunt" de stichting ook "innovatie" in design. De Stichting Ingka Foundation is erg bijzonder. Volgens The Economist is het zelfs de rijkste stichting ter wereld, nog rijker dan de Bill and Melinda Gates Foundation. Het goede doel is slechts een klein onderdeel binnen de werking van de Stichting Ingka Foundation, die ook winsten mag herinvesteren in het bedrijf. De stichting bezit zichzelf, wat betekent dat leden van de familie Kamprad er geen aandelen van kunnen bezitten.