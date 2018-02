"Scholen kunnen leraren bewapenen": onderwijsminister VS denkt niet aan strengere wapenwetgeving na schietpartij in Florida LB

16 februari 2018

23u03

Bron: New York Times, Independent, Washington Post 0 De Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos gaat, net als president Donald Trump, met een boog rond de vraag om de wapenwetgeving te herzien na de schietpartij in de school in Florida waarbij eergisteren 17 dodelijke slachtoffers vielen. Terwijl Trump de klemtoon op de mentale gezondheid van dader Nikolas Cruz legt, een 19-jarige blanke suprematist van wie wordt gespeculeerd dat hij depressief was, autistisch en aan het foetaal alcohol syndroom lijdt, suggereert de onderwijsminister dat scholen de optie hebben hun leerkrachten te bewapenen.

Volgens DeVos moeten staten en steden zelf kunnen beslissen of hun leerkrachten moeten getraind worden in het gebruik van wapens. "Dit is een belangrijke zaak voor alle staten", verklaarde ze tijdens een radio-interview. "Ze hebben de kans om dat te doen, en ik vind dat dit deel moet uitmaken van een breder debat over hoe we dergelijke zaken in de toekomst kunnen vermijden en hoe we kunnen verzekeren dat mijn kind, jouw kind 's morgens naar school gaat en daar in een veilige omgeving terechtkomt".

Zaak van steden en staten

Gevraagd of ze persoonlijk het bewapenen van leerkrachten steunt, wanneer die streng worden doorgelicht en goed worden getraind, antwoordde de minister: "Dat is een vraag waar gemeenschappen moeten mee worstelen, en ik zie dat verschillende steden en staten dat op verschillende manieren aanpakken".

Net als president Trump gisteren deed, wees DeVos op de mentale toestand van de dader. "Het is uiterst belangrijk dat we een debat voeren over het opsporen en aanpakken van mentale gezondheidsproblemen. De wetgevers moeten kunnen op die manier een impact hebben op de toekomst".

We are grieving with Parkland. But we are not powerless. Caring for our kids is our first job. And until we can honestly say that we're doing enough to keep them safe from harm, including long overdue, common-sense gun safety laws that most Americans want, then we have to change. Barack Obama(@ BarackObama) link

Obama legt vinger op wonde

Voormalig president Barack Obama van zijn kant ging het thema van de wapenwetgeving niet uit de weg. In een reactie op Twitter zei hij: "We rouwen samen met Parkland. Maar we staan niet machteloos. Het is onze voornaamste taak om te zorgen voor onze kinderen. Tot we eerlijk kunnen stellen dat we genoeg doen om ze te beschermen, inbegrepen langverwachte en zinvolle wapenwetgeving zoals de meeste Amerikanen dat willen, zullen we niets veranderen".

Zonder ook maar over wapens te reppen, of het feit dat de schutter op legale wijze semi-automatische wapens had kunnen kopen, zwoer Trump dat hij de veiligheid op scholen zou aanpakken. Hij verwees naar "het moeilijke probleem van mentale gezondheid" en richtte zich op kinderen "die zich in de steek gelaten, alleen, verward of zelfs bang voelen".

"Weet dat jullie niet alleen zijn. Er zijn mensen die om jullie geven, van jullie houden en alles zullen doen om jullie te beschermen".

Niettegenstaande Trump het belang van mentale gezondheid en veiligheid op scholen beklemtoonde, wil hij in zijn begrotingsvoorstel Medicaid schrappen, de belangrijkste bron van federale fondsen voor de behandeling van mentale problemen. Daarnaast zou hij ook programma's voor veiligheid op scholen met een derde afromen. Vorig jaar tekende Trump een resolutie waarmee hij een regel uit Obama's regeerperiode blokkeerde. Die regel moest ervoor zorgen dat geestelijk achtergestelde personen geen wapens kunnen aanschaffen.

Campagnesteun van wapenlobby

Dat Trump met geen woord over wapens sprak, ontstemde heel wat mensen die pleiten voor een strengere wapenwetgeving. Maar het Witte Huis verklaarde dat de president zich wilde focussen op de slachtoffers.

Voor hij presidentskandidaat werd, was Trump voorstander van strengere wapenwetten. Maar van zodra hij de race naar het Witte Huis inzette, werd hij een pleitbezorger van het recht op vrij wapenbezit. De National Rifle Association, de wapenlobby, pompte 30 miljoen dollar in zijn campagne.