"Schietpartij in Calais is de schuld van onze eigen president Macron" Ken Standaert in Calais

02 februari 2018

21u58 0 Vier Eritrese tieners vechten nog altijd in het ziekenhuis van Calais voor hun leven nadat een Afghaanse mensensmokkelaar hen donderdag neerschoot bij een voedselbedeling. Het gevolg: een avond vol gewelddadige incidenten tussen Afrikaanse en Afghaanse transmigranten langs de befaamde A16 in Calais, de toegangspoort naar het beloofde land Groot-Brittannië. De buren van de gelukzoekers zien de nieuwe geweldopstoot met lede ogen aan. “De deal van Macron met de Britten zorgt ervoor dat mensensmokkelaars onze mooie stad nog verder kapot maken”, klinkt het.

“Opgepast: overstekende voetgangers!” flikkert op een groot signalisatiebord over de A16 vlak voor we de Franse havenstad binnenrijden. Aan de afrit zitten de eerste van de tientallen gelukzoekers die ons pad zullen kruisen. Ingeduffeld met mutsen en sjaals tegen de kou. Sokken over de dunne broekspijpen getrokken. Van bij de brug staan ze oog in oog met enkele gendarmes die achter een omheining met machinegeweren een grote parking vol trucks bewaken. Een normaal gegeven, hier in Calais. Al verdubbelde sinds midden januari het aantal transmigranten er opnieuw en razendsnel tot ongeveer achthonderd. “En da’s de schuld van onze eigen president Emmanuel Macron”, foetert Serge Clabault, al 16 jaar chef van Le Detroit in het centrum van de stad.

