"Schaamteloos racistisch": storm van kritiek op Trumps uitlatingen over "shithole countries"

07u27

Bron: Washington Post, CNN, NY Daily News 2 NY Daily News/Twitter Amerika is nog maar eens in alle staten na een beledigende uitspraak van president Donald Trump. Die had het over immigranten uit "shithole countries" en wat zij komen zoeken in de VS. Gechoqueerde tv-persoonlijkheden, social mediagebruikers én politici uit zijn eigen partij sparen de kritiek op Trump niet. De New York Daily News was het hardst op de cover.

Tijdens een vergadering over migratie in de Oval Office vroeg Donald Trump plots: "Waarom komen al die mensen uit klotelanden naar hier?" Hij doelde op burgers uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen, die andere politici op de meeting met Democraten en Republikeinen opnieuw wilden beschermen, in ruil voor geld voor Trumps muur en een inperking van de visumloterij. Maar Trump wou naar eigen zeggen liever migranten verwelkomen uit landen als Noorwegen, waarvan hij deze week de eerste minister ontmoette. Opvallend ditmaal: het Witte Huis ontkende tot nu toe de boude uitspraken niet. Het hield het bij: "Sommige politici in Washington kiezen ervoor te vechten voor vreemde landen, maar president Trump zal altijd vechten voor het Amerikaanse volk".

.@realDonaldTrump takes a dump on the American dream



An early look at Friday's front: https://t.co/1Wj57JecKC pic.twitter.com/MmOW4VUIMx New York Daily News(@ NYDailyNews) link

Nochtans kreeg Trump meteen de wind van voren. De New York Daily News zette op zijn cover een brutale cartoon van een aangepast 'lachend kakske' met de ogen, de mond en het haar van Donald Trump. Onderschrift: "Shit for brains" (stront als hersenen), een verwijzing ook naar de vermeende beperkte intelligentie van de president. Op Twitter postte de krant de pagina met het expliciete bijschrift: "@realdonaldtrump takes a dump on the American dream" (Trump kakt op de Amerikaanse droom).

Ook CNN-anker Anderson Cooper ging fors in de aanval: "Dit is niet raciaal, dit is niet raciaal beladen. Het is racistisch. Laten we onszelf niks wijsmaken, laten we niet rond de pot draaien: het gevoel dat de president vandaag uitdrukte is een racistisch gevoel", zei Anderson, die Trump een grote "onwetendheid" verweet. Ook voormalig talkshowhost Herold Dasque zei dat dit aantoonde dat Trump een "schaamteloze racist" is.

"Not racial. Not racially charged. Racist. ... The sentiment the President expressed today is a racist sentiment." Anderson Cooper reacts to Trump's "shithole countries" remark https://t.co/d29zymhvqy https://t.co/CnCS0plgVL CNN(@ CNN) link

Mark Harris van de website Vulture voegde eraan toe: "Ik kijk op dit ogenblik naar het woord 'shithole' op de verschillende zenders. Is Amerika nu weer groot?" Nicolle Wallace van MSNBC noemde het een "freak show" en zei dat "Donald Trump het land heeft beschaamd, als het waar is".

John Brennan, voormalig CIA-directeur, tweette: "Lady Liberty, onze stichters en vele generaties van rechtsdenkende Amerikanen huilen allemaal vanavond om de afschuwelijke opmerkingen toegeschreven aan Donald Trump, die dagelijks zijn zware tekortkomingen maar blijft tonen".

Toen Seth Meyers van Late Night het nieuws vernam, wandelde hij wanhopig weg van de set.

From tonight’s #LNSM: @SethMeyers responds to Trump’s remarks on “s**thole countries.” pic.twitter.com/gUjCosn7Fn Late Night with Seth Meyers(@ LateNightSeth) link

Republikeins senator James Lankford was eveneens ontgoocheld in Trumps woordkeuze: "Zo zou ik nooit over landen spreken".

De Mexicaanse president Vicente Fox vroeg Trump op Twitter of hij misschien zijn eigen immigratie-achtergrond vergeten was.

Photo News Trump zat woensdag samen met de Noorse eerste minister Erna Solberg.

