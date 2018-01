"Say cheese" misschien wel voorgoed voorbij in Nederland Nederlandse kaaswinkels moeten sluiten bij gebruik van de Engelse taal Jolien Meremans

27 januari 2018

14u01

Bron: The Guardian 1 Amsterdam, de stad van Vincent van Gogh, de Grachtengordel én natuurlijk kaas zou wel eens heel wat toeristen kunnen ontlopen. Het Hof van Beroep is er van plan Engels uit alle kaaswinkels te schrappen omdat de vreemde taal de eigen inwoners en tradities op de achtergrond plaatst. “Say cheese” zou op die manier wel eens verleden tijd kunnen worden.

Het Nederlandse Hof van Beroep dreigt met het sluiten van enkele kaaswinkels in haar hoofdstad Amsterdam. Die maatregel geldt voor kaaswinkels waar de Engelse taal te vaak voor de verkoop van hun kaasproducten wordt gebruikt. De taal impliceert volgens het hof dat de producten voor toeristen en niet langer voor lokale inwoners zijn.

De Nederlandse hoofdstad lanceerde vorig jaar al een initiatief om het aantal winkels dat zich richt op toeristen in haar historisch centrum te beteugelen. Dat in haar laatste poging om het voor inwoners terug te eisen. In een rechtszaak met het Amsterdamse kaasbedrijf - met een winkel aan de Damraklaan, een gedeeltelijk gevuld kanaal in het centrum - is het dominante gebruik van het Engels als een probleem aangemerkt.

Nederlandse kaaskoppen

De eigenaars zeggen dat ze "Nederlandse kaaskoppen" zijn met als missie de tradities van het verleden te bewaren en het nieuwe te omarmen. Ze dringen er verder op aan dat Engels de meest toegankelijke taal is voor de meerderheid van de Nederlandse klanten.

De winkel, waarvan de slogan "Zeg kaas tot leven" is, kreeg de opdracht om eind vorig jaar te sluiten en verloor deze week zijn eerste - maar niet de laatste - rechtszaak in Amsterdam.

De reclame, producten en prijzen die in het Engels werden gepresenteerd, zijn volgens de rechtbank duidelijke indicatoren dat de winkel - een van de vijf in de stad - er grotendeels was ten behoeve van toeristen in plaats van lokale consumenten.

Officiële tweede taal

De eigenaar, Quirijn Kolff, vertelde de Guardian dat Engels wordt gebruikt omdat het de gemakkelijkste manier is om te communiceren in Nederland, waar meer dan 90% van de mensen het als een tweede taal claimt. In 2008 stelde een gemeenteraadslid zelfs voor om het Engels in officiële correspondentie als officiële tweede taal te gebruiken, aangezien een op de tien Amsterdammers geen Nederlands, maar Engels spreekt.

Kolff voegde eraan toe dat hij een huurcontract van 15 jaar op het onroerend goed had genomen voordat de wet op toeristische georiënteerde winkels vorig jaar werd aangekondigd. Het Amsterdamse kaasbedrijf wil, met de steun van zijn leveranciers, een beroep doen op een hogere rechtbank.

"We zijn een high-end shop. We zijn erg sympathiek tegenover de hele discussie over leefbaarheid en er zijn serieuze problemen, maar het afschaffen van Engels in onze winkels is niet relevant voor ons. Het voelt alsof ze de rechtszaak willen gebruiken als een test, om te zien of ze de maatregel in de toekomst in de Europese wetgeving kunnen doorvoeren.”