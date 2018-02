"Rusland werkt aan autonome nucleaire 'Doomsday'- torpedo" IVI

03 februari 2018

19u34

Bron: The Independent, BBC 0 Rusland werkt aan nieuwe intercontinentale nucleaire torpedo’s die autonoom werken onder water. Dat beweert het Pentagon. Sommige analisten noemen de torpedo’s 'Doomsday-wapens’.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwt in de ‘Nuclear Posture Review' - een rapport waarin de rol van nucleaire wapens in de veiligheid van het land wordt uitgelijnd - dat de Russen nieuwe kernkoppen en draagraketten aan het ontwikkelen zijn die bij ontploffing “grote gebieden kan besmetten met radioactiviteit”. De wapens zouden doelwitten langs de Amerikaanse kust - zoals steden of militaire bases - kunnen raken.

Volgens het rapport van Defensie is het regime van president Vladimir Poetin ook nucleaire systemen vanuit de Sovjet-tijd aan het updaten. “Rusland is een voorraad van zo’n 2.000 tactische kernwapens aan het moderniseren, waaronder ook wapens die inzetbaar zijn door schepen, vliegtuigen en grondtroepen”.

Nog in diezelfde voorraadkast van in de tijd van de Sovjet-Unie: onder andere lucht-grondraketten, korteafstandsraketten, langeafstandsraketten, ongeleide bommen, dieptebommen en tactische bommen.

Het Witte Huis waarschuwt Rusland dan ook dat bij "ook maar de kleinste nucleaire aanval op Europa de gevolgen vreselijk zullen zijn".

Afschrikmiddel

Volgens het rapport van Defensie overweegt het Amerikaanse leger nu om nieuwe, kleinere nucleaire wapens te ontwikkelen om Rusland zo ervan te weerhouden hun eigen nucleaire wapens te gebruiken. De vrees van het leger is namelijk dat Rusland de huidige wapens van de VS ziet als te groot om te kunnen gebruiken. Dat betekent dus dat de VS geen goed afschrikmiddel meer heeft. De VS zou geen nieuwe wapens maken, maar bestaande ombouwen.

Rusland heeft al laten weten "teleurgesteld" te zijn over dat idee van de Amerikanen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov laat weten dat zijn land “de nodige maatregelen zal nemen om Rusland te beschermen”.

De regering Trump blijft voorstander om nucleaire wapens in de wereld zoveel mogelijk beperkt te houden en zal dus het beleid van voormalig president Barack Obama rond nucleaire wapens voortzetten. Op een uitzondering na: Trump zal veel strenger optreden tegen Rusland.