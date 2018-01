"Rusland simuleerde totale oorlog tegen de NAVO" Karen Van Eyken

Bron: Bild, The Independent, Focus 259 AP De militaire oefening 'Zapad' van Rusland en Wit-Rusland in september jongstleden De grootschalige militaire oefening die het Russische leger vorig jaar in september hield, was niet louter defensief. Volgens een belangrijke legergeneraal ging het om een voorbereiding op een totale oorlog tegen de NAVO.

De Estse commandant Riho Terras bevestigt hiermee de vrees van de NAVO dat de Russische operatie 'Zapad-2017' ((Westen-2017, nvdr.) werd gebruikt om een grootschalige militaire aanval tegen de door de VS geleide alliantie te simuleren. Bovendien wilde Rusland aantonen dat het in staat is om op zeer korte termijn grote troepenaantallen te mobiliseren in geval van een conflict.

De oefeningen - die tussen 14 en 20 september vorig jaar plaatsvonden in Wit-Rusland, de Baltische Zee, West-Rusland en Kaliningrad - bootsten een fictief scenario na met aanvallen van militanten, zo stelde het Russische ministerie van Defensie toen.

Maar tijdens een interview met de Duitse krant Bild laat Terras er geen twijfel over bestaan: "Laat me duidelijk zijn, Rusland simuleerde een grootschalige aanval tegen de NAVO. Het was niet alleen gericht tegen de Baltische staten aangezien de reeks oefeningen plaatsvond in een ruime regio van het hoge noorden tot aan de Zwarte Zee."

Hij voegde eraan toe: "De schaal en de omvang van de hele oefening was veel groter dan officieel gemeld."

In plaats van een "puur defensieve" oefening zoals Rusland altijd beweerde, werd Zapad gebruikt om een ​​"volledige conventionele oorlog tegen de NAVO in Europa" te simuleren, meldde Bild al eerder, waarbij het twee analisten van een westerse inlichtingendienst citeerde.

Eerder liet de Tsjechische generaal Petr Pavel zich al in dezelfde zin uit. Volgens hem kon het manoeuvre eveneens gezien worden als voorbereiding op een grote oorlog.

Volgens Russische bronnen namen 12.700 soldaten aan de operatie deel maar het zouden er wel 70.000 tot 100.000 kunnen geweest zijn, meende de Tsjechische generaal die voorzitter is van de militaire raad van de NAVO. ”Wat we hebben gezien, is een serieuze voorbereiding op een grote oorlog. Als we naar het hele plaatje kijken, moeten we ons zorgen maken omdat Rusland niet transparant is”, aldus Pavel.

