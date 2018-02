"Rusland en VS zijn New START-verdrag nagekomen en hebben minder kernwapens" IB

02 februari 2018

03u30

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten en Rusland zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS hun verplichtingen van nucleaire ontwapening nagekomen, zoals die vastgelegd zijn in het huidige START-kernwapenverdrag (Strategic Arms Reduction Treaty).

Dat zei Heather Nauert, de woordvoerster van Buitenlandse Zaken vandaag in Washington. "Wij zijn onze verplichtingen nagekomen. En we hebben geen aanleiding om te vermoeden dat Rusland dat niet heeft gedaan", zei Nauert.

Het huidige START-kernwapenverdrag, New START genaamd, trad op 5 februari 2011 in werking.

Verminderde capaciteiten

De grootste kernmachten verbonden zich ertoe hun capaciteit binnen de zeven jaar duidelijk te verminderen. De deadline is komende maandag.

Het verdrag bepaalt dat beide landen nog slechts achthonderd draagsystemen overhouden voor kernkoppen.

Het gaat om intercontinentale raketten op land, raketten die vanaf onderzeeërs afgevuurd worden, maar ook grote bommenwerpers die uitgerust zijn om atoombommen af te werpen.

Het aantal inzetbare kernkoppen zelf werd voor beide landen gelimiteerd tot 1.550. Het akkoord loopt tot het jaar 2020.