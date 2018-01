"’s Werelds ergste humanitaire crisis": 5 kinderen per dag raken gewond of sterven in Jemen IVI

12u34

Bron: The Guardian, Unicef 8 AFP Al 5.000 kinderen zijn sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen gewond geraakt of omgekomen. Oftewel: een trieste balans van 5 kinderen per dag. 400.000 kinderen lijden aan extreme hongersnood. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Unicef. "Zo goed als elk kind in Jemen heeft dringend humanitaire hulp nodig", zegt het VN-agentschap.

Bijna twee miljoen Jemenitische kinderen kunnen door de oorlog niet langer naar school. De drie miljoen kinderen die geboren zijn tijdens de oorlog, zijn getekend door "jaren van geweld, ziekte, armoede, hongersnood en gebrek aan basismiddelen", zo staat in het Unicef-rapport. 400.000 minderjarigen lijden aan extreme hongersnood en vechten voor hun leven. 5.000 kinderen zijn tijdens de oorlog - die al bijna drie jaar duurt - gewond geraakt of omgekomen. Meer dan de helft van de 11 miljoen kinderen in Jemen heeft geen toegang tot drinkbaar water of sanitaire voorzieningen.



Trauma's

"Er groeit een volledige generatie op die niets anders zal gekend hebben dan geweld", zegt Merixell Relano, Unicef-vertegenwoordiger in Jemen. Unicef waarschuwt dat meer dan 11 miljoen kinderen, "zo goed als elk kind in het land" - dringend nood hebben aan humanitaire hulp. "Hongersnood en ziektes zijn alom aanwezig omdat basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, ineengestort zijn." Zij die de oorlog overleven, zullen ook fysieke en psychologische trauma’s met zich meedragen voor de rest van hun leven, vreest Relano.

AFP Er groeit een volledige generatie Jemenitische kinderen op die niets anders gekend hebben dan geweld, ziekte en hongersnood.

Financiële hulp

De eerste minister van Jemen, Ahmed bin Dagher, heeft gisteren bondgenoten opgeroepen om zijn land financieel te helpen, "zodat we de Jemenieten kunnen redden van hongersnood". In totaal zijn al 9.245 mensen omgekomen in de Jemenitische oorlog. Volgens de VN is de situatie in Jemen "’s werelds ergste humanitaire crisis".

De burgeroorlog is voortgekomen uit de onrust van de Arabische Lente. De Houthi-rebellen waren het niet eens met de nieuwe president Hadi en hebben daarom hun eigen president aangesteld. In 2015 heeft Saoedi-Arabië een coalitie opgericht van soennitische Arabische landen die samen met president Hadi vecht tegen de Houthi-rebellen. Sinds maart 2015 voert de coalitie luchtaanvallen uit om de rebellen te verdrijven.