"Puigdemont wil symbolisch minister-president worden vanuit Brussel, met waarnemende vervanger in Barcelona" TT

05 februari 2018

16u02

Bron: La Vanguardia, Belga 0 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is in Brussel naarstig op zoek naar een manier om opnieuw aan het hoofd van een separatistische regering te komen. Puigdemont zou er nu aan denken om vanuit Brussel zich tot "waarnemende en legitieme" minister-president te laten verkiezen, terwijl in Catalonië een waarnemende vervanger de dagelijkse leiding van de regio op zich zou nemen.

Die vervanger zou iemand uit het separatistische kamp zijn die niet door de Spaanse justitie wordt vervolgd. Puigdemont is nog altijd niet tot premier benoemd, hoewel het separatistische kamp bij de nieuwe verkiezingen in december opnieuw een meerderheid kon verzamelen. Spanje zoekt de afgezette minister-president voor ondere andere rebellie nadat hij in oktober de onafhankelijkheid uitriep.

Puigdemont zou nu, volgens de Catalaanse krant La Vanguardia, symbolisch opnieuw minister-president willen worden via een stemming van de 'assemblee van verkozenen'. Dat orgaan, dat geen enkele officiële functie heeft, bestaat uit separatistisch gezinde politici, nationale en lokale, uit Catalonië.

Na die symbolische eedaflegging zou het Catalaanse parlement dan officieel een andere, door Spanje niet vervolgde separatist aan het hoofd van de nieuwe regering verkiezing. Wie dat zou zijn, is nog niet bekend. Bedoeling is dan dat die persoon wel de dagelijkse leiding van de regering op zich neemt en uitvoerende beslissingen neemt, maar dat Puigdemont nog steeds aan het hoofd van de "legitieme regering" zou staan vanuit Brussel.

Puigdemont legt het voorstel vandaag voor aan de verkozen parlementsleden van zijn partij Junts per Catalunya. Gisteren zat hij in Brussel al samen met een delegatie van de links-republikeinse Catalaanse partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

De ontmoeting van Puigdemont en verschillende leden van de ERC had als doel tot een "een effectieve inauguratie" te komen van Puigdemont, meldt een bron binnen de partij van Puigdemont. "De onderhandelingen schieten op", was het enige wat er gisteren uitlekte.

In het onafhankelijkheidskamp zijn er twee strekkingen ontstaan: een deel wil koste wat kost Puigdemont aan de macht brengen, terwijl anderen - met name binnen de ERC - een andere kandidaat willen zoeken om Catalonië werkelijk te besturen. Officieel blijft de ERC Puigdemont steunen, maar de Catalaan zou nu zelf inzien dat enkel die laatste optie de enige haalbare is.