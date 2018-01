"Praktijken uit een horrorfilm": Nederlands martelproces van start Drie mannen dagenlang verkracht met uiteenlopende voorwerpen Sander Sonnemans

22 januari 2018

11u12

Bron: AD.nl 0 Wat was het motief achter de weerzinwekkende martelingen van drie mannen uit de Nederlandse plaats Dirksland (Zuid-Holland) in de zomer van 2016? De rechtbank in Rotterdam trekt er deze week vier zittingsdagen voor uit om daar van de zes verdachten een antwoord op te krijgen. Mogelijk is een partij xtc-pillen in het spel geweest. De aanklacht doet denken aan ware praktijken uit een horrorfilm. Het proces is vanochtend van start geaan.

De slachtoffers, mannen van eind in de 20 van wie er twee begeleid woonden, werden vastgehouden in woningen in de gemeente (en gelijknamig eiland) Goeree-Overflakkee. Ze moesten dagenlang de meest bizarre ontberingen doorstaan. Ze werden verkracht met uiteenlopende voorwerpen, bedreigd en mishandeld. Bij één van hen werden haren uit zijn hoofd getrokken. De ander kreeg te horen dat zijn familie zou worden uitgemoord en hij zou worden verkocht aan ‘een grote homo-neger.’

Kniptang

Het derde slachtoffer die het ’t zwaarst kreeg te verduren, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in juli 2016 in een auto rondgereden en onder schot gehouden. Gedreigd werd met een kniptang zijn oren, een pink en zijn penis af te knippen. Hij zou gedwongen zijn ontlasting van een kat en één van de verdachten of voedsel dat was bespoten met afwasmiddel, te eten.

De bizarre praktijken gingen nog verder. Er zou op zijn hoofd zijn geürineerd en voor zijn verkrachting werden een fles en een honkbalknuppel gebruikt. Ook zou zijn geprobeerd hem te vermoorden door zijn keel dicht te knijpen en werd de man gedwongen telefoonabonnementen af te sluiten.

De verdachten – vijf mannen en een vrouw in de leeftijd tussen 25 en 46 jaar - zouden kennissen zijn van de slachtoffers, maar hebben geen band met de zorginstantie waar twee van de drie slachtoffers begeleid woonden. Van één van de verdachte, de 44-jarige Jerry den B. uit het dorp Abbenbroek (Zuid-Holland) is tijdens een zogenoemde pro formazitting het voorarrest geschorst omdat zijn rol minimaal zou zijn geweest.

Justitie heeft toen nog niet bloot willen geven wat de aanleiding voor de mensonterende folteringen is geweest. Advocaten gaven aan niet op de zaak vooruit te willen lopen. Een van de verdachten zit in een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

Verslaggever Sander Sonnemans van onze collega's van AD.nl volgt het proces vanuit de rechtszaal. Lees hieronder zijn tweets.