"Patiënten sterven in de gangen van onze ziekenhuizen": Britse spoedartsen luiden alarmklok bij premier May

19u01

Patiënten overlijden in ziekenhuisgangen omdat de nationale ziekenzorg budgettair op zijn tandvlees zit en spoeddiensten onderbemand zijn. Met die noodkreet trekken artsen naar Brits premier Theresa May.

Spoeddiensten staan tijdens de wintercrisis onder danig hoge druk dat patiënten er volgens de artsen een "ontoelaatbaar" risico lopen slecht behandeld te worden. Dat stellen specialisten in spoedgeneeskunde uit 68 staatsklinieken in een brief aan Theresa May.

De voorbije weken moesten in sommige ziekenhuizen tot 120 patiënten per dag in ziekenhuisgangen gelegd worden, waardoor enkele onder hen "vroegtijdig stierven", zo staat in de brief.

"Niet tolereerbaar"

De artsen, die werkzaam zijn in spoeddiensten in Engeland en Wales, willen de premier erop wijzen dat ze zich "ernstig zorgen maken omtrent de veiligheid van onze patiënten".

"Ondanks de beste inspanningen van onze medewerkers is de toestand bij momenten niet tolereerbaar", zo luidt het.

"Zoals je weet toont een aantal wetenschappelijke publicaties aan dat overbevolkte spoedafdelingen een gevaar inhouden voor de patiënten. Hoe langer de patiënten op de spoeddienst blijven na hun behandeling, hoe groter het risico op overlijden", zo stellen ze voorts.

Uit cijfers van de gezondheidsdienst NHS blijkt dat het percentage patiënten dat binnen de vier uur op spoeddiensten in Engeland behandeld wordt vorige maand een laagtetekort bereikte: 77,3%.