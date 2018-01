"Onderzeeër San Juan in 0,04 seconden geïmplodeerd" JC

22u05

Bron: Le Figaro 145 AP De Argentijnse onderzeeër ARA San Juan zou op 15 november in amper 40 milliseconden - dat is 0,04 seconden - geïmplodeerd zijn. Dat staat in een rapport van het Amerikaanse Office of Naval Intelligence. De 44 bemanningsleden zijn meteen om het leven gekomen.

Het contact met de duikboot ging op 15 november verloren, nadat de kapitein een kortsluiting en een brand in het batterijsysteem had gemeld. Sindsdien was de duikboot spoorloos. Volgens een rapport van het Office of Naval Intelligence, dat dateert van december en nu op Twitter circuleert, is de boot geïmplodeerd.

Een implosie is een natuurkundig fenomeen dat ontstaat door drukverschillen. In dit geval betekent het dat de druk buiten de boot zo veel groter moet geweest zijn dan in de boot, dat het vaartuig die druk niet meer aankon en het materiaal naar binnen gestort is. De oorzaak van de tragedie is nog altijd niet vastgesteld.

"De bemanningsleden hebben niet geleden", stelt het rapport, op basis van gegevens van de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. "Ze hebben niet geweten dat dit gebeurd is, ze zijn meteen gestorven."

"Niets is definitief"

De energie die bij de implosie is vrijgekomen, is gelijk aan de explosie van 5,7 ton TNT, aldus het rapport. De implosie zou hebben plaatsgevonden op een diepte van ongeveer 389 meter. Daarna zou de onderzeeër verticaal gezakt zijn met een snelheid van 10 à 13 knopen (18 tot 25 kilometer per uur), zonder een hoorbaar geluid te maken toen hij op de zeebodem crashte.



De Argentijnse marine maakte op 22 november bekend dat ze op 15 november een explosie had geregistreerd. Op 30 november werd de zoektocht naar overlevenden gestaakt. Woordvoerder Enrique Balbi bevestigde vorige maand al het bestaan van het Amerikaanse rapport en zei er rekening mee te houden, maar stelde dat het louter om aanwijzingen gaat. "Er is niets definitief. We sluiten niets uit", klonk het.

Analysis of Acoustic Detection of the loss of the Argentine Submarine #ARASanJuan by US Office of Naval Intelligence pic.twitter.com/UCHjR8jQae NavyLookout(@ NavyLookout) link