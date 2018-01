"Ondanks controversiële stijl erg Republikeins beleid": het rapport van een jaar president Trump sam

Ondanks zijn controversiële stijl heeft de Amerikaanse president Donald Trump in zijn eerste jaar toch vooral een Republikeins beleid uitgestippeld. Dat zegt de Leuvense professor en Amerikakenner Bart Kerremans naar aanleiding van de eerste verjaardag van Trumps eedaflegging op 20 januari.

"Voor de Republikeinen was het geen slecht jaar, aangezien Trump een zeer Republikeins getinte agenda heeft", aldus Kerremans. Hij verwijst zo onder meer naar de belastinghervorming en het het feit dat Trump al verschillende beslissingen rond milieu en energie uit het Obama-tijdperk heeft teruggedraaid.

Toch worden ook wenkbrauwen gefronst over de tweets en controversiële uitspraken van de president, zoals recentelijk nog zijn reactie op het boek van Michael Wolff en zijn immigratiebeleid en taalgebruik daarrond. Daarnaast lijkt Trump vaak een loopje met de waarheid te nemen, al deed hij dat ook al voor zijn presidentschap. "De opinie bij het Amerikaanse volk is zeer gepolariseerd, maar een polarisering rond de partijen zagen we ook bij de vorige administraties", zegt Kerremans. "De steun voor Trump ligt erg laag, dus hij moet rekenen op de harde kern van zijn aanhangers, maar die krijgt hij wel."

Ongerustheid

En ook op internationaal vlak is Trump veel controversiëler dan zijn voorgangers. "Er is een tijdlang echt ongerustheid geweest over Noord-Korea, en in de omgang met internationale staatshoofden gaat hij in tegen de geplogenheden, wat voor zijn aanhangers dan weer zijn authenticiteit aantoont", zegt Kerremans. "Daarnaast trapt hij bijvoorbeeld over Jeruzalem heilige huisjes in."

Voor de komende jaren verwacht Kerremans niet dat de stijl van de president zal veranderen. "Hij zal hevige tegenstanders en voorstanders blijven hebben. De tweets zullen blijven komen", zegt hij. "Toen John Kelly werd aangenomen als nieuwe stafchef, werd gezegd dat hij discipline moest brengen in het Witte Huis. Hij heeft wel orde geschept, maar heeft Trump niet kunnen verzachten. Er zijn dan ook geen tekenen dat er iets zal veranderen in de toekomst."

Vragen

Toch blijven er zowel op nationaal als op internationaal vlak nog vragen onbeantwoord. "Hoe gaat hij het spelen rond NAFTA? Heeft hij een alternatief voor het TTP? Zullen de VS ruimte laten voor andere grootmachten zoals China om het gat op te vullen dat zij hebben achtergelaten?", vraagt Kerremans. "Op nationaal vlak wordt het de komende maanden spannend rond de budgettaire discussies, de investeringen in infrastructuur en de immigratie."

Bij de tussentijdse verkiezingen van eind dit jaar kan het volgens Kerremans nog alle richtingen uitgaan. "Beide kamers kunnen in Republikeinse handen blijven, de Democraten kunnen beide kamers in handen krijgen of een van de kamers kan naar de Democraten gaan. Het zou dan eerder om de Senaat gaan, omdat de Republikeinse meerderheid daar kleiner is." Kerremans wijst er wel op dat de Democraten minder sterk staan bij de Senaatsverkiezingen, omdat zij meer zitjes moeten verdedigen: van de 34 zetels die op het spel staan, zijn er 24 vandaag in Democratische handen.

Kerremans relativeert tot slot het belang van de aankondigingen van Congresleden die zich niet meer verkiesbaar stellen. "We zien wel vaker bij belangrijke verkiezingen, zoals in 1994 of 2006, dat veel Congresleden met pensioen gaan", zegt hij. "Het is niet mogelijk om te zeggen dat al die beslissingen met Trump te maken hebben."

Bart Kerremans.