"Noord-Koreaanse slaven bouwen Nederlandse schepen"

06 februari 2018

09u09

Bron: ANP 0 Bij de bouw van schepen voor Nederlandse scheepsbouwers worden Noord-Koreaanse slaven ingezet. Dat meldt BNR Nieuwsradio. " Ze worden nauwelijks of niet betaald, wonen vaak met heel veel mensen in een kleine ruimte, ze mogen niet praten met de lokale bevolking en krijgen amper toegang tot media", klink het in een rapport.

Volgens een rapport van de Leidse hoogleraar Remco Breuker werkt een deel van de circa 400 Noord-Koreaanse arbeiders mee aan de bouw van schepen voor meerdere grote en bekende scheepsbouwers in Polen. Al is het lastig om een precies cijfer te geven. "Het is ondanks al die jaren van onderzoek ontzettend moeilijk om precies te weten te komen over hoeveel werkkrachten het gaat, omdat overheden elkaar tegenspreken."

De wetenschapper doet onderzoek naar Noord-Koreaanse dwangarbeid, onder meer in de Europese Unie. De Noord-Koreanen die in Polen aan het werk zijn, krijgen volgens hem slecht of niet betaald en leven in beroerde omstandigheden. Het geld dat ze verdienen, verdwijnt meer dan waarschijnlijk voor het grootste deel in de zakken van tussenpersonen. "Wat overblijft, wordt echt in een koffer met dollars naar Pyongyang gebracht door diplomaten", zegt Breuker daarover.

Volgens Breuker is niet duidelijk of de Nederlandse bedrijven kennis dragen van de inzet en uitbuiting van de Noord-Koreaanse werkers. "Het enige dat wij hebben kunnen vaststellen is dat er in de productieketen sprake is van arbeid door Noord-Koreaans lassers", aldus de Leidse hoogleraar. "Of de bedrijven er ook echt van af weten is niet bekend. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat alleen maar zorgelijker."

