"Niet doorspoelen!": Kaapstad zal in april helemaal zonder water zitten Tine Kintaert

13u55

Bron: News.com.au 10 Thinkstock Vorig jaar haalde Kaapstad een tweede plaats in de 'Best in Travel'-gids van Lonely Planet. In het overzicht voor 2018 is de stad echter nergens te bespeuren. Niet moeilijk, want het wordt voor toeristen een steeds minder aantrekkelijke bestemming: Kaapstad kampt met een zware droogteperiode, en daar hoort een kritisch watertekort bij.

"Het is een wereldstad die toch zijn Afrikaanse identiteit niet verliest. De lokale gastronomie is net zo indrukwekkend als de platte massa van de Tafelberg, met historische wijngaarden in elke richting, hippe markten die fruit verkopen uit de vruchtbare Kaap en inventieve restaurants die wereldwijd worden bekroond." Lonely Planet kon vorig jaar niet positiever uitpakken over Kaapstad, maar dit jaar ziet de stad er eigenlijk helemaal anders uit. Al drie jaar valt er veel te weinig regen uit de lucht, waardoor de waterreserves van de stad op een gevaarlijk laag peil staan.

Momenteel zijn de voorraden nog voor 33 procent gevuld, maar als het zo doorgaat en er geen drastische actie ondernomen wordt, zal er op een bepaald moment geen water meer uit de kranen komen. De dag waarop alles 'op' is, wordt door de overheid 'Day Zero' genoemd. Zoals het er nu voorstaat, zal die plaatsvinden op 29 april.

Bob Scholes, professor in de ecologie in Johannesburg, benadrukt dat 'Day Zero' een catastrofe zou zijn. "Het is helemaal niet normaal dat een stad met een goed ontwikkelde waterinfrastructuur zonder water komt te zitten. En al helemaal niet als de stad zo groot is als Kaapstad. Dat zou een ramp zijn."

There's a water crisis in Cape Town. Travelers should be prepared (and can help). https://t.co/dd7QDlSpaQ pic.twitter.com/HxjMgXfmx0 The New York Times(@ nytimes) link

Niet doorspoelen

De stad heeft natuurlijk wel al maatregelen genomen tegen het watertekort. Sinds gisteren mogen gezinnen niet meer dan 10.500 liter per maand gebruiken - of niet meer dan 87 liter per dag per persoon. Wie daar boven gaat, krijgt fikse boetes opgelegd of zal verplicht recyclage-apparaten moeten installeren. Tuinen mogen niet meer besproeid worden, auto's moeten vuil blijven en zwembaden drogen langzaam op. "Dit is geen dreigende crisis", klinkt het bij burgemeester Patricia de Lille. "Dit is nu al een heel heel erge crisis." 70 procent van haar dag bestaat momenteel uit het opvolgen van het droogteprobleem.



Ook de toeristen moeten een handje toesteken. Kaapstad blijft ze verwelkomen - ze vormen immers een grote bron van inkomsten -, maar ze worden met aandrang gevraagd om voorzichtig om te springen met water. Er hangen borden en posters met waarschuwingen, en de stad wil graag dat bezoekers hun douches beperken tot twee minuten, hun handdoeken en beddengoed zo lang mogelijk gebruiken en zo weinig mogelijk doorspoelen. Verschillende hotels hebben intussen ook al hun zwembad en/of sauna gesloten, en vaak worden de badstoppen verwijderd zodat mensen de badkuip niet vol laten lopen. "We moeten onze hele relatie met water herbekijken", aldus de Lille. "Het zou goed kunnen dat het watertekort een permanent probleem wordt."