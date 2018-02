"Moordpartij in school. En nog steeds geen wapenwetgeving": protest met grote reclameborden aan kantoor Republikeinse senator IVI

Bron: Belga 0 Voor het kantoor van de Republikeinse senator Marco Rubio zijn drie vrachtwagens opgedoken met drie reclameborden met de opschriften: "Moordpartij in school", "En nog steeds geen wapenwetgeving", "Hoe komt dat, Marco Rubio?". Dat meldt CNN. De protestactie van het online activistenplatform Avaaz tegen de lakse Amerikaanse wapenwetten - naar aanleiding van de schietpartij in Florida in een middelbare school - is gebaseerd op de film "Three billboards outside of Ebbing, Missouri".

In de Oscargenomineerde film speelt Frances McDormand een moeder wiens dochter vermoord werd. Ze huurt drie grote reclameborden om de politie aan te manen om het onderzoek weer op te starten. Op de borden van Mildred Hayes staat "Verkracht terwijl ze aan het sterven was". "En nog steeds geen arrestaties?". "Hoe komt dat, commissaris Willoughby?".

Wapenlobby

"Florida is berucht voor zijn lakse wapenwetgeving en Rubio, die de NRA steunt, heeft nooit een poging gedaan om ze te hervormen", klinkt het bij Avaaz. De senator verklaarde donderdag nog dat "beperkingen voor de aankoop van wapens de schietpartij niet hadden vermeden". De krant New York Times schreef echter ook dat Rubio als presidentskandidaat 3,3 miljoen dollar ontving van de wapenlobby (National Rifle Association, NRA). Opvallend is dat de NRA zich zelf ook al heeft uitgesproken voor strengere controles voor de verkoop van wapens.

President Trump verklaarde na de schietpartij dat "geen kind, geen leerkracht gevaar mag lopen op een Amerikaanse school", maar repte met geen woord over vuurwapens.

Wetgeving

Na de schietpartij in de Douglas High School in Parkland, waarbij zeventien doden vielen, is het debat rond een strengere wapenwetgeving opnieuw opgeflakkerd. Zoals steeds gaan bij de Republikeinen vooral stemmen op om na een drama niet meteen over politieke thema's te spreken, waardoor de wapenwetgeving uiteindelijk steeds op het achterplan verdwijnt. De liberalen vragen dan weer om strengere background checks uit te voeren bij mensen die een wapen willen kopen. De schietpartij in Florida was al het achttiende incident met een vuurwapen in een school sinds het begin van het jaar.