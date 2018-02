"Moordenaar van Maëlys (9) opgenomen in ziekenhuis" HA

17 februari 2018

00u09

Bron: Le Dauphiné Libéré 4 Nordahl Lelandais, de Fransman die woensdag bekende de 9-jarige Maëlys De Araujo om het leven te hebben gebracht, is gisterenavond opgenomen in een ziekenhuis nabij Lyon. Dat meldt het regionaal dagblad Le Dauphiné Libéré.

De reden van de opname is niet bekend. Het lichaam van het meisje, dat al bijna zes maanden vermist was, werd woensdag opgegraven in de regio Saint-Franc. Lelandais bekende eerder die dag dat hij Maëlys "onvrijwillig" had gedood. Aan de speurders vertelde hij waar hij het stoffelijk overschot begraven had.

De verdwijningszaak hield Frankrijk maandenlang in de ban. Maëlys verdween in de nacht van 26 op 27 augustus 2017. Ze was uren eerder door haar ouders met andere kinderen te slapen gelegd in een kamer van een feestzaal in de gemeente Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Maëlys en haar ouders waren er te gast op een trouwfeest. Lelandais was daar ook.

De man werd vorig jaar opgepakt op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van het Franse meisje. Deze week ging hij tot bekentenissen over. Bloedsporen die in zijn wagen werden aangetroffen, deden hem de das om.

De voorbije dagen werd Lelandais om de 45 minuten gecontroleerd in zijn cel in de gevangenis van Saint-Quentin-Fallavier om te voorkomen dat hij zelfmoord zou plegen. Volgens Le Dauphiné werd de man gisteren op verzoek van zijn advocaat, Alain Jakubowicz, naar verluidt uit zijn cel verwijderd en naar het ziekenhuis gebracht.

Speurders sluiten overigens niet uit dat Lelandais een seriemoordenaar is. Zijn naam viel intussen ook al in verschillende andere dossiers.