"Minstens 15 doden bij bombardementen op Syrisch rebellengebied" kv

17u24

Bron: Belga 1 REUTERS Inwoners tussen het puin na luchtaanvallen op Oost-Ghouta in Damascus. Op de eerste dag van het bezoek van de VN-Noodhulpcoördinator Mark Lowcock in Syrië zijn bij bombardementen op rebellengebied opnieuw veel burgers omgekomen. Luchtaanvallen en artilleriegeschut hebben in de regio ten oosten van Damascus het leven gekost aan minstens 15 mensen. Dat deelde het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) vandaag mee. Zeker 80 mensen liepen verwondingen op.

In de rebellenenclave Oost-Ghouta is het geweld de laatste tijd geëscaleerd, nadat islamistische rebellen er een militaire basis hebben omsingeld. Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen voeren volgens activisten al dagen intensieve luchtaanvallen uit.

Bombardementen door Israëlisch leger

Volgens de SOHR kwamen in Oost-Ghouta sinds eind december meer dan 140 burgers om. Volgens Syrische militaire kringen heeft het Israëlisch leger in de loop van de nacht opnieuw doelwitten in het land aangevallen. Gevechtsvliegtuigen hadden onder andere raketten op een gebied in de omgeving van de hoofdstad Damascus afgevuurd. Vogens de activisten waren de aanvallen gericht tegen de Libanese sjiitische Hezbollah, een bondgenoot van Damascus.

Lowcock bezoekt Syrië voor het eerst sinds zijn benoeming in mei 2017. Zijn voorganger Stephen O'Brien was in december 2015 voor het laatst in het land. Lowcock ontmoette in Damascus onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Muallim en vertegenwoordigers van hulporganisaties, aldus een VN-woordvoerster. Hij wil tijdens zijn driedaags bezoek in Syrië ook naar de door regeringstroepen gecontroleerde stad Homs reizen.

Extreme armoede

De humanitaire situatie blijft in vele gebieden dramatisch. Bijna 70 procent van de bevolking leeft volgens VN-ramingen in extreme armoede. In de door rebellen gecontroleerde enclave Oost-Ghouta zijn naar schatting 400.000 mensen ingesloten. In het noordwesten van Syrië vluchtten de afgelopen weken tienduizenden mensen voor luchtaanvallen en grondgevechten. Hulporganisaties ondervinden erg veel problemen om hen te bevoorraden.

Debat

Turkije beticht Syrië ervan een politieke oplossing voor het bijna zeven jaar durende conflict te saboteren. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zei volgens het persbureau Anadolu dat de Syrische strijdkrachten onder het voorwendsel van de strijd tegen het het Syrische filiaal van al-Qaida ook "gematigde" rebellengroepen aanvallen.

Eind deze maand zal op een conferentie in de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee over een naoorlogse agenda voor Syrië gedebatteerd worden. Grote delen van de Syrische oppositie wijzen die vergadering echter van de hand.