"Miljard kinderen slachtoffer van geweld"

09 februari 2018

Tot een miljard kinderen ter wereld ondervinden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of worden verwaarloosd. Daarmee heeft de helft van alle twee- tot zeventienjarigen te maken, meldde de organisatie vandaag. Tijdens een conferentie in Stockholm volgende week zoeken dertig ministers naar oplossingen voor het wereldwijde probleem.