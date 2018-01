"Kremlin-trollen zijn officieel een Russisch wapen" Frans Boogaard

19u19

Bron: AD.nl 0 nvt De Nederlandse politicus Hans van Baalen en voorzitter van de liberale fractie in het Europees parlement Guy Verhofstadt op een fotomontage die Hans van Baalen vond op het internet en waarschijnlijk afkomstig is van Russische makers. Het is een officiële Russische strategie om n epverhalen via zoveel mogelijk kanalen in zoveel mogelijk talen te verspreiden. Een speciale EU-werkgroep onder politieke verantwoordelijkheid van buitenlandchef Federica Mogherini spoorde er in twee jaar meer dan 3500 voorbeelden van op.

Dat zei de Britse Eurocommissaris van Veiligheid Sir Julian King vanmiddag in een Nederlands Parlementsdebat over Russische desinformatie. "Ze zijn er niet eens echt terughoudend over. In de officiële militaire doctrine en uitspraken van topgeneraals worden de verspreiding van desinformatie en de poging daarmee te destabiliseren verdedigd als een legitiem wapen”, aldus King.

Brussel komt dit voorjaar met een uitgebreide strategie tegen fake news en politiek gestuurde propagandacampagnes, want het gevaar dat complete samenlevingen erdoor worden ontwricht is niet denkbeeldig, aldus King. Vooral de Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten zouden in de vuurlinie liggen. "Via internet is een hybride oorlog al volop gaande", zo klinkt het.

Ontzenuwen

Europa geeft al antwoord door nepnieuws te ontzenuwen en onafhankelijke Russische media van feitelijke informatie over Europa te voorzien, maar genoeg is dat niet. Mediaplatforms zouden transparanter moeten worden, ze zouden duidelijker moeten maken waar informatie vandaan komt en wie ervoor heeft betaald, vond VVD-leider Hans van Baalen, die (zie foto, met ex-premier Guy Verhofstadt) zichzelf op internet al terugvond met een pistool in zijn hand.

EPA Sir Julian King, Britse EU-commissaris voor Veiligheid.