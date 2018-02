"Kabila duidt voor juli opvolger aan" Redactie

01 februari 2018

14u48

Bron: belga 0 Voor juli dit jaar maakt de Congolese president Joseph Kabila bekend wie hij aanduidt als zijn opvolger. Dat heeft regeringswoordvoerder Lambert Mende gezegd in een interview met VOA Afrique. Mende voegde eraan toe dat Kabila van plan is de grondwet na te leven en na de verkiezingen van 23 december afstand te doen van de macht.

"We hebben wat vertraging gehad (bij de organisatie van de verkiezingen, red.), maar we zijn goed op weg naar verkiezingen en zullen de kieskalender respecteren zoals die werd opgesteld door de kiescommissie", zei Mende. Volgens die kieskalender worden op 23 december 2018 presidents-, parlements- en provinciale verkiezingen gehouden. Kabila's tweede en volgens de grondwet laatste termijn liep eind 2016 af, maar dankzij een op de valreep gesloten akkoord tussen regime en oppositie werden de verkiezingen op de lange baan geschoven.

Wie Kabila's dauphin wordt, zei Mende niet. "We zijn bezig met overleg", zei Mende. "Joseph Kabila heeft daar zonder twijfel ideeën over. Zodra de kiescommissie de kandidaatsstelling geopend heeft, maken wij de naam van onze kandidaat bekend. Zonder twijfel gebeurt dat voor juli, maar nu is het moment nog niet gekomen."

Tijdens Kabila's eerste persconferentie na vijf jaar, vorige vrijdag, gaf de president echter geen duidelijk antwoord op de vraag of hij nog kandidaat zou zijn bij de volgende verkiezingen. Op een vraag daarover van een journaliste antwoordde hij "Geef mijn zusje een exemplaar van de grondwet".

Aan VOA Afrique zei Mende dat Kabila "duidelijk geantwoord heeft" op zijn niet-kandidatuur. "De president gaat in geen enkel geval de grondwet schenden", aldus Mende. "Er loopt geen enkele procedure om de grondwet te veranderen. We zijn verkiezingen aan het voorbereiden. De grondwet maakt het niet mogelijk dat de president zich kandidaat stelt voor een derde opeenvolgende termijn."

Mende sprak zich in het interview ook uit over Etienne Tshisekedi, wiens lichaam precies een jaar na zijn overlijden nog altijd in Brussel ligt. "Het is aan de familie om daaraan een eind te maken. De Congolese regering kan de repatriëring van het lichaam faciliteren, en hem een begrafenis geven die overeenkomt met zijn status als oud-premier. Maar we kunnen de familie niet dwingen om ons zijn lichaam te geven."

Meer over Mende

Joseph Kabila