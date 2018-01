"Jij leerde als kind hoe je je tanden poetst, wij hoe we seks moesten hebben": Dawn getuigt over haar miserabele leven in wrede sekte Sven Van Malderen

23u02

Bron: Barcroft 100 Rv Dawn Watson als kind en volwassen vrouw. Dawn Watson (29) zat vanaf haar geboorte in een sekte waar zogenaamde 'vrije seks' centraal stond. In de praktijk werd de Braziliaanse echter aan de lopende band misbruikt. Toen ze dertien jaar oud was, kon ze ontsnappen uit Children of God. Watson deelt haar pijnlijke ervaringen nu om lotgenotes een hart onder de riem te steken.

Al op jonge leeftijd leerde Dawn hoe ze moest vrijen. Het meisje zag er op dat moment niets verkeerds in, de daders waren in haar ogen gewone 'nonkels'. "Jij leerde als kind hoe je je tanden moest poetsen, wij leerden hoe we seks moesten hebben", omschrijft ze het. "Als vrouw konden we onze liefde uitdrukken door mannen te dienen. Veel moeders geloofden echt dat ze de best mogelijke omgeving voor hun kinderen gevonden hadden. Geweld werd niet gebruikt, alles gebeurde in de naam van de liefde. Ik heb het nooit anders gekend."

Watson kreeg onder meer foto's te zien van dames die naakt vastgenageld waren aan het kruis. 'Flirty fishing' -jonge meiden die met mannen naar bed gingen om hen te rekruteren voor de beweging- bleek een populaire praktijk. "Enkel als je het zelf meegemaakt hebt, kan je snappen wat dit soort misbruik inhoudt. Dan bedoel ik niet enkel seksueel, maar ook op emotioneel en spiritueel vlak. De tijd die ik voor mezelf had, koesterde ik enorm. Ik denk dat dat mijn manier van ontsnappen was."

"Ik had toen een lieve hond, Midnight. Ik kroop in zijn groot hok en kon hem wel uren in het oog houden. Voor mij was dat therapie, hij leek te begrijpen wat er aan de hand was. Ik kon alles tegen hem zeggen, zonder de gevolgen te moeten vrezen. Hij zou me tenminste niet straffen."

Rv David Berg met enkele kinderen.

Zoon van dominee

Children of God werd gesticht in 1968 door David Brandt Berg, een zoon van een dominee die uit de kerk gezet was omdat hij verdacht werd van pedofilie. Vier jaar later bestonden er al 130 verschillende vertakkingen van, tot in Brazilië toe. Zelfs bekende namen als Hollywood-acteurs Rose McGowan en Joaquin Phoenix zouden er deel van uitmaken.

"Berg droeg veel duisternis in zich. Nog voor hij sekteleider werd, misbruikte hij zijn eigen kinderen al. Hij wilde ook veel vrouwen hebben, daarom was hij niet meer welkom bij de kerk", vertelt Watson.

"Mannen waren voor mij gevaar"

"Alle volgelingen spraken hem met 'vader David' aan. Vrouwen en kinderen werden aangemoedigd om tijd met hun 'nonkels' door te brengen. We werden zodanig gebrainwasht dat iedereen geloofde dat een vrijpartij deel uitmaakte van Gods expressie van liefde. Ook als het om heel jonge kinderen ging, die niet eens snapten wat ze aan het doen waren."

"Ik heb daar nooit een vaderfiguur gekend. Althans, toch niet in de betekenis van iemand die mij beschermt. Mannen en 'nonkels' stonden voor mij gelijk aan gevaar, ik wilde altijd zo ver mogelijk uit hun buurt zijn."

Getty Images Ook actrice Rose McGowan maakte een tijdlang deel uit van de sekte.

"Is dit nu liefde?"

Wie op een goed blaadje wilde staan, gooide haar lichaam in de strijd om in de 'boze buitenwereld' mannenzieltjes te winnen. Lees: vooral hun centen waren belangrijk. "Als je dat niet wilde doen, werd je bestempeld als 'spiritueel zwak'. Op een dag stond me dat ongetwijfeld ook te wachten, het leek de normaalste zaak van de wereld. Pas dan werd je beschouwd als een echte held."

Wie vragen durfde stellen bij al die bizarre praktijken werd meteen gestraft. "Praten over iets dat niet tot onze cultuur behoorde, was taboe. Heel wat kinderen werden de mond gesnoerd met plakband, ikzelf bracht veel tijd door in de speciaal opgerichte 'billenkoekkamer'. Op een dag kregen we slaag omdat we gewoon gespeeld hadden. Mijn been zat onder de blauwe plekken. 'Is dit nu liefde?', vroeg ik aan mijn moeder."

"Dan ging ik maar naar de hel"

Van deftig onderwijs was ook geen sprake. Enkel wat in hun kraam paste, mocht gelezen worden. Watson voelde zich zo beklemd dat ze op 13-jarige leeftijd besliste om te vertrekken. "Ik was eerder al een paar keer ontsnapt en toen was ik met sigaren en muziek teruggekeerd. Ik moest daar gewoon weg. Als de buitenwereld zo'n verschrikkelijke plek was en als God me daarom wilde vermoorden, dan ging ik maar naar de hel. Het kon me niet meer schelen."

Watson liet haar moeder en broer achter, ze zou drie jaar lang rondzwerven. "Ik trok van huis tot huis, meestal belandde ik bij leden die de sekte zelf ontvlucht waren. Toen ik vijftien jaar was, liep het echter fout: ik werd verkracht, een van de pijnlijkste momenten uit mijn leven. Ik heb toen verschillende keren zelfmoord proberen plegen. Maar ik belde ook naar mijn mama, eindelijk had ze de moed gevonden om ook te vertrekken. Het voelde aan alsof we samen aan een nieuw leven konden beginnen."

"Voelde me buitenaards wezen"

Het meisje ging psychologie studeren, maar dat liep niet van een leien dakje. Ze kende in het begin bijvoorbeeld de taal amper. "Ik praatte niet graag over mijn verleden. Er waren veel zaken die moeilijk uit te leggen waren. Het accent bijvoorbeeld: ik was in Brazilië geboren, maar Portugees is nooit mijn moedertaal geweest. Als iets over een bekende tv-serie gezegd werd, viel ik uit de lucht. Ik voelde me net een buitenaards wezen. Ik verzon verhaaltjes over mijn verleden, maar diep vanbinnen vond ik dat vreselijk. Ik kon nooit mezelf zijn."

In 2014 deelde Watson voor het eerst openlijk haar verhaal. "Het was een zeer angstaanjagend moment, maar de reacties waren hartverwarmend. Ik kreeg van zowel mannen als vrouwen te horen dat het hen geholpen had om hun trauma te verwerken."

"Verbreek stilte binnenin"

Twee jaar later richtte ze haar eigen non-profitorganisatie op, met de bedoeling om mensen te helpen. "Wie zware emotionele pijn geleden heeft, kan bij mij terecht. Het begint met de stilte binnenin te verbreken, dan kan het genezingsproces starten. Hoe meer ik me vroeger schaamde over mijn verleden, hoe minder ik erover praatte. Nu kom ik er wel eerlijk voor uit en dat werkt bevrijdend."

De christelijke sekte gaat tegenwoordig onder de naam The Family door het leven. Ze telt rond de 10.000 leden, verspreid over de hele wereld. Op dit moment staat Karin Zerby, de tweede vrouw met wie Berg trouwde, aan het hoofd.