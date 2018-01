"Je hebt genoeg tijd van mijn kijkers verkwanseld": CNN-anker snoert topadviseur van Trump bruusk de mond Sven Van Malderen

00u22

Bron: CNN 0 CNN "Je hebt genoeg tijd van mijn kijkers verkwanseld." Met die harde quote maakte CNN-anker Jake Tapper een bruusk einde aan zijn bitsige gesprek met Stephen Miller. Al die promopraat van de topadviseur van Donald Trump, het was duidelijk welletjes geweest. De Amerikaanse president was er op Twitter zelf als de kippen bij om zijn kompaan een hart onder de riem te steken. "Jake Tapper kreeg alle hoeken van de kamer te zien. Kijk naar de haat en de oneerlijkheid van die CNN-lakei", klonk het.

Heeft Trump nu doelbewust samengewerkt met Russische overheidsinstanties om de verkiezingen te kunnen winnen? Tapper wierp zijn gesprekspartner meteen het standpunt van Steve Bannon voor de voeten. Die verklaarde in het veelbesproken boek 'Fire and Fury' dat er verraad in het spel was tijdens een geheime ontmoeting tussen Donald Trump Jr., Jared Kushner (de schoonzoon van Trump; nvdr) en een Russische advocate. Daarbij zou de vuile was van Hillary Clinton ter sprake gekomen zijn. Gevoelige info, die meteen doorgespeeld zou zijn naar Trump zelf.

"Het is tragisch om vast te stellen dat Steve die belachelijke beweringen gedaan heeft", luidde het antwoord van Miller. "De waarheid interesseert hem niet meer, hij is enkel nog op wraak uit. De volledige staf van het Witte Huis is zwaar teleurgesteld in hem. Hij was zelf niet eens aanwezig op die vergadering in de Trump Tower, dus hij is allesbehalve een geloofwaardige bron. Dat hele boek kun je beter beschouwen als heel slecht geschreven fictie. Maar wat kun je anders verwachten van een auteur die enkel maar afval produceert?"

Bannon heeft inmiddels zelf zijn spijt uitgedrukt voor de uitspraken die hij gedaan heeft. Hij benadrukt dat zijn commentaar gericht was tegen campagneleider Paul Manafort en dus niet tegen Donald Trump Jr.

Jake Tapper of Fake News CNN just got destroyed in his interview with Stephen Miller of the Trump Administration. Watch the hatred and unfairness of this CNN flunky! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Trump is politiek genie"

"De manier waarop de president in dat boek voorgesteld wordt, staat helemaal haaks op de realiteit", ging Miller verder. "Zijn medewerkers -waaronder dus ook ik- denken er helemaal anders over. Ik was tijdens de campagne twee jaar lang met de president op reis en ik zag een man die een politiek genie is. Als er ophefmakend nieuws was, dicteerde hij in twintig minuten tijd tien paragrafen. En die boodschap bracht hij vervolgens perfect over naar een publiek van tienduizend mensen."

"Alle beschuldigingen en insinuaties zijn pure fictie. Jouw zender blijft deze sappige zaak de klok rond aankaarten. Ik weet dat jullie daar heel veel plezier aan beleven, maar de realiteit is dat elke pagina in dat boek vals is. Bij sommige passages was ik zelf bij, dus ik weet perfect waarover ik spreek."

"Niemand zag het fenomeen aankomen"

"De eerste speech die hij ongefilterd als president gaf, dat was Donald Trump. Hij vertelt al dertig jaar lang dat Amerika bestolen wordt op vlak van handel en militaire deals. Hij wist miljoenen Amerikanen te beroeren. Er ontwikkelde zich een fenomeen, maar niemand van al die zogezegde politieke genieën in Washington zag dit aankomen. Ook jij niet."

Waarop Tapper opmerkte dat de enige persoon die zichzelf de voorbije week een genie noemde de president zelf was. "Dat is dan ook een vaststaand feit. Hij is dankzij zijn eigen verwezenlijkingen miljardair geworden en hij heeft voor een revolutie gezorgd in reality-tv", luidde de repliek van Miller.

Frontale aanval op CNN zelf

De CNN-presentator kreeg het nu echt op zijn heupen, met als gevolg een bitse woordenstrijd. Uiteindelijk nam Miller de Amerikaanse zender zelf op de korrel. "De rol die Bannon gespeeld heeft, wordt flink overdreven. Intussen houdt Trump zich bezig met de gewone mens, helaas krijgt die niet veel aandacht op CNN. Waar blijft de mediaverslaggeving rond de bouwvakkers die hun job kwijt zijn aan buitenlanders? Ik zie niet veel poespas rond mensen die afgeslacht worden in 'sanctuary cities' (steden die weigeren mee te werken aan het uitzetten van illegale immigranten; nvdr)."

"Jullie doen niet veel human interest-verhalen rond buurten die gegijzeld worden door MS-13 (een bende die gebrandmerkt wordt als een van de gevaarlijkste criminele organisaties ter wereld; nvdr). Trump is in een realiteit gedoken die op deze zender geen aandacht krijgt. Jij ziet het graag anders allicht, maar het Amerikaanse volk heeft recht op twee à drie minuten waarheid."

"Giftige omgeving"

"Jullie hebben hier bij CNN een giftige omgeving gecreëerd, dat is een ramp voor jullie geloofwaardigheid. Het toppunt is het verhaal rond Donald Trump Junior en Wikileaks, dat was een grote schande."

Na nog een minuut gekibbel was het welletjes voor Tapper. "Je beantwoordt de vragen niet. Er is één kijker die je tevreden wil stellen (daarmee bedoelde hij Trump; nvdr). Je hebt nu wel genoeg tijd van mijn kijkers verkwanseld." Waarna hij zonder pardon overschakelde naar het volgende onderwerp.