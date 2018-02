"Je hart breekt": oplichters bedriegen ober met mentale beperking Niels Dekker sam

03 februari 2018

11u20

Bron: AD.nl 86 Pannenkoekenhuis Frittella uit het Nederlandse Papendrecht heeft de jacht geopend op twee klanten die vertrokken zonder te betalen. Ze werden bediend door een verstandelijk gehandicapte ober, die de schuld bij zichzelf zocht en zijn baas aanbood de rekening zelf te betalen.

"Dan breekt je hart. Schandalig dat je dit doet over de rug van zo’n kwetsbare jongen", briest mede-eigenaar Christiaan van Engen aan het AD. Hij dreigt nu beelden openbaar te maken waarop de daders duidelijk te zien zijn.

Nee, het gaat de ondernemer niet om de centen die hij door de oplichters is misgelopen. "Die paar pannenkoeken en drankjes kosten mij niet zoveel", vertelt van Engen. "Het is de manier waarop het is gebeurd. Wij werken met mensen met een beperking. De jongen die dit is overkomen voelt zich zwaar verantwoordelijk. De volgende dag kwam hij naar me toe, want hij had er slecht van geslapen. ‘Zal ik het zelf betalen, want het misschien wel mijn fout’, zei hij tegen me. Echt, dan breekt je hart. Bij hem en het andere personeel heeft deze daad echt enorme impact. Ook anderen boden aan om het bedrag te betalen."

Er zijn volop beelden in en buiten de zaak. Die slinger ik de wereld in als ze zich niet melden Christiaan van Engen

Dat verantwoordelijkheidsgevoel bij zijn personeel, veelal met een verstandelijke handicap, deed hem besluiten om de daders op te sporen. "Ik heb eerst de politie gebeld, maar die zeiden niets te kunnen doen. Ik zou er een civielrechtelijke zaak van moeten maken om het geld te krijgen. Daarom heb ik na overleg met onze jurist besloten om de beelden op Facebook te gooien. Ze kijken daarbij nog vrolijk recht in de camera. Ik heb nog hun gezichten onherkenbaar gemaakt, maar er zijn volop beelden in en buiten de zaak. Die slinger ik de wereld in als ze zich niet melden."

Voorbedachten rade

De verspreide opname is gemaakt vlak nadat de twee de zaak uit waren gegaan. Daarvoor hadden ze zich tegoed gedaan aan een maaltijd en drank. "Bij het afrekenen zeiden ze tegen de jongen van de bediening dat ze geen portemonnee bij zich hadden. Ze lieten snel een telefoonnummer en adres achter en zeiden dat ze terug zouden komen om te betalen. Nog voor die arme jongen de leidinggevende er bij kon halen, waren ze al weg. Ze hebben dit echt met voorbedachten rade gedaan; bewust deze plek uitgezocht."



De twee lieten hun gezicht echter niet meer zien. Op de beelden is te zien hoe ze de fiets pakken en wegrijden. "Eén zit op een elektrische fiets met een rieten mand. Daar zullen er niet veel van zijn in Papendrecht. Misschien dat mensen daardoor weten wie het is. Als ze slim zijn dan melden ze zich uit zichzelf. Al zei mijn vriendin terecht dat die fiets misschien ook gestolen is…"

En wat Van Engen doet als de flessentrekkers het lef hebben om langs te komen? "Dan zie ik het liefst dat ze hun excuses aanbieden aan het personeel. Dat ze zien wat de gevolgen zijn. Het personeel is echt van slag, ze hebben het er heel de dag al over."