"Italiaanse student in Egypte vermoord om zijn doctoraatsonderzoek" kv

26 januari 2018

21u25

Bron: BBC, NY Times 1 De Italiaanse doctoraatsonderzoeker Giulio Regeni, wiens verminkte lichaam twee jaar geleden werd teruggevonden in Caïro, werd vermoord omwille van zijn onderzoek naar onafhankelijke vakbonden in Egypte. Dat zegt de openbare aanklager in Rome.

Volgens aanklager Giuseppe Pignatone stond Regeni tot zijn verdwijning onder politietoezicht. Pignatone wees echter geen schuldigen voor de moord aan.

De Egyptische autoriteiten ontkennen enige betrokkenheid bij Regeni’s moord, maar geven wel toe dat hij geschaduwd werd.

De 28-jarige student deed in Caïro onderzoek voor een doctoraat aan de universiteit van Cambridge toen hij op 25 januari 2016 verdween. Zijn lichaam werd negen dagen later teruggevonden langs een weg richting de Egyptische hoofdstad.

Gevoelig onderwerp

Regeni verrichtte onderzoek naar een onderwerp dat in Egypte erg gevoelig ligt. Protest tegen de overheid wordt er immers onmiddellijk de kop ingedrukt. Activisten beschuldigen de veiligheidsdiensten ook vaak van inbreuk op de mensenrechten.

In een brief naar de voornaamste Italiaanse kranten geeft Pignatone een overzicht van het onderzoek dat tot op heden door de Italiaanse en Egyptische autoriteiten werd gevoerd en zegt hij dat het motief voor de moord uitsluitend bij de research van Regeni ligt. “Wat ook duidelijk werd is dat Giulio al maandenlang de aandacht trok van het Egyptische staatsapparaat en dat werd tot 25 januari steeds intenser.”

De Egyptische autoriteiten hebben nog niet op de brief gereageerd.

Verraad

Sommige mensen die Regeni naar aanleiding van zijn onderzoek heeft ontmoet, “hebben hem verraden”, schrijft de openbare aanklager zonder verder in detail te gaan. “Het is belangrijk om een reconstructie te maken van de redenen waarom hij naar Caïro ging en om de mensen te identificeren met wie hij contact had, zowel in de academische wereld als bij de Egyptische vakbonden.”

Volgens Pignatone zijn er “duidelijke tegenstrijdigheden” tussen beweringen van bronnen aan de universiteit van Cambridge en details die aan het licht kwamen uit Regeni’s correspondentie. Een eerste onderzoek van de computer en gsm van Regeni’s promotor aan de universiteit, dr. Maha Abdelrahman was “nuttig”, zei hij.

Er wordt niet gesuggereerd dat dr. Abdelrahman betrokken was bij de moord, maar de Italiaanse onderzoekers willen uitzoeken wat haar rol was in het onderzoek van de student, hoe hij bij dit onderwerp uitkwam en of iemand hem in gevaar bracht. De universiteit bracht al een verklaring uit waarin ze stelt dat “de speculaties door het publiek over dr. Abdelrahmans betrokkenheid bij de zaak onjuist, schadelijk en mogelijk gevaarlijk zijn.”

Abdelrahman zou naar verluidt gezegd hebben dat Regeni zelf het onderwerp van zijn doctoraatsonderzoek had uitgekozen.

Moeilijke samenwerking

Gisteravond werden in Rome en Cambridge wakes georganiseerd ter nagedachtenis van Regeni, op de tweede verjaardag van zijn verdwijning.

Tot op heden werden geen arrestaties verricht voor de moord op de student. De Egyptische politie suggereeerde aanvankelijk dat hij omkwam in een verkeersongeval. Vervolgens zeiden de autoriteiten dat een bende achter de ontvoering en moord zat en dat alle leden vervolgens omkwamen tijdens een schietpartij. Die beweringen werden echter afgedaan als “onwaarschijnlijk”.

In zijn brief zegt Pignatone dat de Egyptische autoriteiten meewerken aan het onderzoek, maar dat er moeilijkheden zijn. Zo waren hij en zijn team niet in staat om het verhoor van verdachten door Egyptische onderzoekers bij te wonen.

Gerechtigheid

Aan het einde van zijn brief prijst de openbare aanklager de ouders van Regeni en hun “niet-aflatende inspanningen in de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid”. Hij belooft dat de Italiaanse aanklagers alles zullen doen om “gerechtigheid te brengen voor de verantwoordelijkheden voor de ontvoering, foltering en moord op Giulio”.