"Israël vuurt raketten af op Syrië" HA

09u22

Bron: Belga 0 AFP De raketten werden naar verluidt afgevuurd op een gebied nabij de Syrische hoofdstad Damascus. Over eventuele slachtoffers is niets bekend. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht doelen in Syrië beschoten. Volgens het Syrische leger zijn onder meer raketten afgevuurd op een gebied in de buurt van de hoofdstad Damascus.

Ook zouden raketten zijn afgevuurd vanaf de grond in de door Israël bezette Golan-hoogte. De Syriërs zouden erin zijn geslaagd enkele van deze projectielen te onderscheppen. Over materiële schade en eventuele slachtoffers is niets bekendgemaakt. Zoals gebruikelijk bij dit soort beschuldigingen doet Israël er het zwijgen toe.

Waarnemers beweren dat Israël de afgelopen maanden meer dan eens doelen in Syrië heeft beschoten. Het zou gaan om plekken waar de Hezbollah-militie zich ophoudt. Hezbollah is sterk anti-Israël en steunt het Syrische leger in zijn strijd tegen rebellen in het land.