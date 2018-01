"Israël heeft vele gruwelijke aanslagen met gekaapte vliegtuigen op Europese steden verijdeld" Karen Van Eyken

11u28

Bron: Times Of Israel, ANP 32 EPA De Israëlische premier Benjamin Netanyahu onthulde gisteren dat Israël meerdere keren aanslagen met gekaapte vliegtuigen op Europese bodem wist te verhinderen. Het was de bedoeling van de terroristen om de toestellen te laten neerstorten op Europese steden.

"Onze inlichtingendiensten hebben cruciale informatie verstrekt waardoor tientallen zware aanslagen konden worden verijdeld, waaronder veel bloedbaden in Europese landen", vertelde Netanyahu aan buitenlandse diplomaten in Jeruzalem.

"Sommige van die aanslagen hadden massaal kunnen zijn, van de ergste soort die ooit is beleefd op Europees grondgebied, en nog erger omdat er burgerluchtvaart bij betrokken zou zijn.'' Hij gaf geen details over de exacte aard van de mogelijke aanslagen.

Tijdens de meeting met NAVO-ambassadeurs in Jeruzalem verklaarde de Israëlische premier dat Israël mee instaat voor de veiligheid van de burgers in het Westen en dat het de radicale islam blijft bestrijden.

Nieuw bolwerk van IS

Naast het voorkomen van aanslagen in Europa en de rest van de wereld wil Israël verhinderen dat IS een sterk bolwerk creëert in Egypte. "Hoewel IS op dit moment wordt verslagen in Syrië en Irak, probeert de terreurorganisatie een territoriale basis op te zetten in de Sinaï,’ verklaarde Netanyahu. Ook daar zou zijn land actief tegen vechten.

De NAVO en Israël werken al tientallen jaren samen om de veiligheid van hun burgers te verzekeren en recent hebben ze de banden nog aangehaald. Vorig jaar opende het eerste Israëlische kantoor in het NAVO-hoofdkwartier in Evere.