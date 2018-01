"Iraanse VUB-prof Djalali zwaar ziek en vermagerd, krijgt geen medische verzorging" TT

13u55

Bron: VTM Nieuws 0 Ahmadreza Djalali, de Iraanse gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel die in Iran op zijn doodstraf wacht, is ernstig ziek. Hij krijgt in zijn cel geen enkele medische hulp, stelt zijn advocaat tegenover VTM Nieuws. Djalali zit al bijna twee jaar in de cel en ziet er op een recente foto fel vermagerd uit.

De professor is in Iran veroordeeld voor spionage, in wat de Verenigde Naties (VN) een schijnproces noemen. Zijn advocaat zegt dat de fel vermagerde Djalali heel ziek is en geen verzorging krijgt. Hij vraagt dan ook aan Europese politici om de druk op Iran dringend op te voeren. De Verenigde Naties vroegen Iran vorige maand nog Djalali vrij te laten, maar voorlopig zonder resultaat.

VTM Nieuws Een foto toont een fel vermagerde professor Djalali.