"In mijn leven heb ik nog nooit zo'n een oplichter gezien": wonderchirurg leidt iedereen om de tuin, inclusief smoorverliefde NBC-journalist Koen Voskuil

18 januari 2018

15u53

Bron: AD 0 Paolo Macchiarini was een wereldster binnen de medische wetenschap. NBC-journaliste Benita Alexander viel als een blok voor zijn charmes, maar ontdekte in de aanloop naar hun bruiloft dat alles wat de topchirurg zei, een leugen was.

Een medische pionier. Een topchirurg. Een levensredder. Paolo Macchiarini verkreeg wereldfaam in 2008, toen hij uit stamcellen een nieuwe luchtpijp maakte voor Claudia Castillo, een jonge vrouw uit Barcelona. Niet veel later werd Castillo gezond uit het ziekenhuis ontslagen. Omdat haar nieuwe luchtpijp was gemaakt uit haar eigen beenmergcellen, waren er geen afstotingsverschijnselen. De in Zwitserland geboren chirurg sprak over een gamechanger.

Na zijn doorbraak had Macchiarini de ziekenhuizen en universiteiten voor het uitkiezen. Hij sloot zich in 2011 aan bij het prestigieuze Zweedse Karolinska Instituut, waar de professoren jaarlijks de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde kiezen. Daar paste hij zijn techniek aan. Voor een volgende patiënt liet hij een kunststof luchtpijp maken, die hij aan het lichaam vastplakte met stamcellen. De operatie bracht Macchiarini op de voorpagina van The New York Times.

