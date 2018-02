"Ik wilde hem zo graag geloven": Cherish (8) wordt onder oog van moeder meegelokt, daarna wordt ze verkracht en vermoord Sven Van Malderen

13 februari 2018

16u49

Bron: WOKV.com 207 "Ik dacht dat hij een barmhartige samaritaan was met een genereus hart." Rayne Perrywinkle kan zichzelf wel voor het hoofd slaan omdat ze haar dochter vijf jaar geleden liet meegaan met een onbekende man. De dag nadien werd het lichaam van Cherish (8) teruggevonden in een beek achter een kerk, ze bleek verkracht en vermoord. Nu vindt in Jacksonville het proces tegen de dader plaats, Donald Smith (61) riskeert levenslang. In het onderstaande filmpje ziet u de volledige getuigenis van de moeder.

Flashback naar de avond van 21 juni 2013: Rayne was samen met haar drie kinderen nieuwe kleren aan het kopen in discountketen Family Dollar. De volgende dag zou Cherish met een vliegtuig naar haar biologische vader reizen, dus moest ze er op haar paasbest uitzien.

Het oog van Rayne viel op een mooie jurk, maar die bleek te duur. Aan de uitgang botste het gezelschap op Smith: hij had gezien hoe graag het meisje dat kleedje wilde en stelde voor om naar een Walmart te gaan. Naar eigen zeggen had hij thuis een cadeaubon ter waarde van 150 dollar voor die winkel liggen. Zijn vrouw zou die komen brengen en dan mochten ze dat hele bedrag opsouperen.

"Ik moest me geen zorgen maken"

De dame in kwestie zou echter nooit komen opdagen. "Op een bepaald moment bood Smith ons een lift naar de Walmart aan", getuigde Rayne voor de rechter. "Ik had mijn bedenkingen, maar hij keek me recht in de ogen en zei dat ik me geen zorgen moest maken. Ik wilde hem zo graag geloven. Hij toonde zelfs zijn rijbewijs, op den duur vond ik mezelf stom omdat ik zo achterdochtig was."

Toen ze aankwamen op de bestemming deed Smith alsof hij aan het telefoneren was met zijn vrouw. Hij zou buiten op haar blijven wachten, Rayne en haar dochters mochten intussen gaan shoppen in de winkel. "Cherish wilde dat ik een halsketting voor mezelf kocht, maar ik antwoordde dat we daar voor haar waren."

"Ik zag er geen kwaad in"

Smith kwam later ook zelf de Walmart binnen en kocht er een stuk touw. Nog zou Rayne echter geen onraad ruiken. "Ik heb wel meermaals gevraagd of zijn vrouw onderweg was. Enerzijds omdat ik zijn tijd niet wilde verdoen, anderzijds omdat ik alle spullen die intussen in mijn kar lagen niet zelf kon betalen."

Intussen was het al 22 uur gepasseerd, de kinderen kregen het op hun heupen omdat ze nog niet gegeten hadden. Smith ging zogezegd een bestelling plaatsen bij de McDonald's in de buurt, Cherish stapte met hem mee. "Als hij gevraagd had of hij haar mee naar buiten mocht nemen, zou ik natuurlijk geweigerd hebben", aldus Rayne. "Maar deze McDonald's bevond zich in de Walmart, ze bleef dus sowieso in de buurt. Bovendien liep er nog veel volk rond, ik zag er geen kwaad in."

Paniek slaat toe

Bewakingsbeelden toonden echter dat Smith zijn slachtoffer door de hoofdingang mee naar buiten lokte, recht zijn witte bestelwagen in. Toen de McDonald's twintig minuten later gesloten bleek, sloeg de paniek bij Rayne toe. Ze wilde bellen om hulp, maar haar gsm weigerde alle medewerking.

Langzaam drong het besef binnen dat haar dochter ontvoerd was. "Ik riep tegen toevallige voorbijgangers dat ze de politie moesten bellen, maar het duurde nog een hele tijd vooraleer ik een telefoon in handen kreeg."

"Hij wilde hoge hakken kopen"

De rechtbank kreeg haar emotionele oproep naar de hulpdiensten te horen. "Hij wilde schoenen met hakken voor haar kopen, echte vrouwenschoenen", klonk het daar. "Ik antwoordde dat ik dat niet wilde. Die waren veel te hoog, ik zou zoiets zelfs niet dragen. Misschien probeerde hij haar mee te lokken. Ik hoop echt dat hij haar niet gaat vermoorden of verkrachten. Ik had een vreemd voorgevoel vanaf het eerste moment dat ik hem zag."

De volgende ochtend liep Smith in zijn bestelwagen tegen de lamp. Dat hij vanaf zijn middel kletsnat aangetroffen werd, voorspelde niet veel goeds. Een uur later werd het stoffelijk overschot van Cherish halfnaakt in de beek gevonden. Ze bleek misbruikt en met zodanige kracht gewurgd dat haar ogen inwendig bloedden. Plots droeg het meisje ook een oranje jurk met fruitmotief.

Recidivist

Het openbaar ministerie waarschuwde de juryleden voor de harde details die nog zullen volgen. "Als deze rechtszaak erop zit, zullen jullie niet meer dezelfde persoon zijn. Cherish heeft geen zachte dood gekend, ze werd echt gemarteld."

Smith was nog maar drie weken op vrije voeten toen hij Cherish vermoordde. Hij had 438 dagen in de cel doorgebracht na een geval van... kindermisbruik. Meer zelfs: zijn naam stond al sinds 1993 op de lijst van zedendelinquenten omdat hij onder meer geprobeerd had kinderen te ontvoeren.

Strijd rond hoederecht

Rayne zat in een hevige strijd rond het hoederecht verwikkeld met haar ex. In 2010 oordeelde een expert dat het meisje best bij haar vader in Californië zou gaan wonen. "Ze hebben allebei hun mankementen, maar ik vrees voor de toekomst van Cherish als ze bij haar moeder blijft. Vanwege geldgebrek en geestelijke problemen durft Rayne wel eens slechte keuzes in het leven maken", klinkt het in zijn rapport. Een rechter in Jacksonville gaf haar echter toch het voordeel van de twijfel.

Nu is Rayne ook het hoederecht over haar twee resterende kinderen kwijtgespeeld. De meisjes -Destiny en Nevaeh- werden geadopteerd door een tante die in Australië woont.