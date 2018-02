"Ik wil niet naast huilende baby zitten": vrouw klaagt steen en been in vliegtuig, maar wordt dan zelf van boord gegooid Sven Van Malderen

14 februari 2018

14u25

Bron: Daily Mail 1 Een uur en twintig minuten: langer zou de vlucht van New York naar Syracuse niet duren. Toch vond een vrouw het nodig om nog voor het vertrek steen en been te klagen: eerst over haar zitje in het toestel, nadien over een baby die wel eens te lawaaierig zou kunnen worden. De stewardess van Delta Airlines probeerde nog te bemiddelen, maar zag zich uiteindelijk genoodzaakt om de humeurige passagier van boord te sturen.

"Ik zat met mijn acht maanden oude zoon Mason op de voorlaatste rij van het vliegtuig", vertelt Marissa Rundell. "Die dame was de laatste persoon die opstapte. Ze kwakte haar bagage neer en begon meteen van haar oren te maken. Ze vond het schandalig dat ze achteraan in het vliegtuig moest zitten en gebruikte daarbij de nodige krachttermen."

Rundell vroeg of ze wat op haar taal wilde letten met een kind in de buurt, maar dat verzoek werkte als een rode lap op een stier. "Ze zei dat ik mijn bek moest houden, op dat moment is de stewardess tussenbeide gekomen."

"Het kan dat je morgen geen job meer hebt"

Tabitha vroeg meteen wat het probleem was. "Toen begon ze over het feit dat ze niet naast een huilende baby wilde gaan zitten. Maar Mason had al die tijd geen kik gegeven", aldus Rundell.

Tabitha verzocht de dame beleefd om op haar stoel plaats te nemen, maar dat maakte haar nog kwader. Een zitje op de volgende vlucht dan? Ook niet goed. Daarop vroeg ze expliciet de naam van de stewardess. "Tabitha? Bedankt, het zou zomaar kunnen dat je morgen geen job meer hebt", valt in het filmpje te horen.

"Het spijt me"

De stewardess vond het nu welletjes en riep de hulp van een luchthavenbeveiliger in om haar uit het toestel te krijgen. En jawel, plots putte de lastige passagier zich uit in excuses. "Het spijt me, ik zit helemaal onder de stress", klonk het uit haar mond.

De verontschuldigingen zouden niet meer baten. "Tien minuten later kwam ze terug in het vliegtuig om haar spullen op te halen en vloekte ze er opnieuw op los. We zouden er allemaal spijt van krijgen omdat ze door onze fout uit het vliegtuig gezet was", aldus Rundell.

"Fantastisch gereageerd"

De jonge moeder is blij met de manier waarop Delta Airlines het incident afgehandeld heeft. Ze aarzelde ook geen moment om het filmpje online te zetten. "Grappig toch hoe ze zich als een klein kind gedraagt? Als iemand niet mee op een vliegtuig mag, is het kot soms te klein. Deze video bewijst dat die beslissing wel degelijk terecht kan zijn. Tabitha is zich nadien zelfs nog persoonlijk bij mij komen excuseren, de hele crew heeft fantastisch gereageerd."