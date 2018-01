"Ik voel me de winnaar van een loterij": Finnen experimenteren met basisinkomen van gratis geld en vrijheid Eric van den Outenaar

18 januari 2018

15u32

Bron: Volkskrant 4 Als eerste land in de wereld doet Finland een onderzoek naar de invoering van een soort basisinkomen. Minder regels, meer vertrouwen: hoe bevalt dit de deelnemers aan het experiment?

"Ik dacht, dit is een grapje", zegt Mika Ruusunen (47) met zijn regenjas nog aan in een koffiebar in Tampere, een industriestad in het zuiden van Finland. Hij had net een week een nieuwe baan toen hij van de Finse uitkeringsinstantie Kela hoorde dat hij was uitgekozen voor het nationale experiment met het basisinkomen. "Ze zeiden gefeliciteerd, maar je mag dat basisinkomen van ons houden."

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN