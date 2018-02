"Ik raakte ze kwijt in traphal vol rook": man die vrouw en kind verloor in Grenfell Tower blijkt oplichter TK

Bij de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen vorig jaar kwamen 71 mensen om het leven. Twee van hen waren de vrouw en de zoon van Anh Nhu Nguyen. Althans, dat beweerde de man toch, want in werkelijkheid had hij niets met de ramp te maken. Met zijn leugen wist hij op twee weken tijd wel bijna 15.00 euro euro in te zamelen.

Dat hij zijn vrouw en zoon jammerlijk kwijtraakte in een traphal die vol rook hing, jammerde Anh Nhu twee weken lang na de ramp in Grenfell Tower. Hij vertelde aan de hulpdiensten in groot detail wat hem precies was overkomen. Twee weken lang hield hij zijn toneeltje vol, waarbij hij in totaal bijna 15.000 euro kreeg van de overheid en liefdadigheidsorganisaties. Hij ontmoette zelfs prins Charles toen die slachtoffers van de brand bezocht.

Pas na twee weken besefte iemand dat de man helemaal niet aanwezig was bij de ramp. In werkelijkheid zat hij 15 kilometer verderop op een afspraak met een huisvestingsorganisatie. De 52-jarige oplichter werd voor de rechter gedaagd, waar hij in november schuldig pleitte voor twee aanklachten van fraude. Hij werd ook beschuldigd van het geven van een valse verklaring om een paspoort te bemachtigen. De rechter wacht nu het psychiatrische rapport af alvorens een straf te bepalen.

De man is overigens geen vreemde bij het gerecht. Nguyen werd in Vietnam geboren, maar leeft al sinds 1980 in het Verenigd Koninkrijk. De laatste 30 jaar verzamelde hij al 28 veroordelingen voor 56 misdrijven, waaronder diefstal, fraude, brandstichting en zware slagen en verwondingen.