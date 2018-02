"Ik moest jaarlijks voor 80.000 euro hacken, anders zwaaide er wat": een blik in de duistere wereld van het cyberleger van Noord-Korea Sven Van Malderen

16 februari 2018

15u57

Bron: Bloomberg 1 Onder zijn donkerblauwe winterjas zit een shirt met open kraag, de smartphone draagt hij in de hand: wie Jong Hyok in Seoul tegen het lijf loopt, merkt niets verdachts op. Toch heeft deze man meer dan vijf jaar voor het cyberleger van Noord-Korea gewerkt. Het financiële persbureau Bloomberg kon hem nu onder vier ogen spreken. Zijn verklaringen schetsen een duister beeld van een realiteit die anders zorgvuldig geheim gehouden wordt.

In mei werd het WannaCry-virus op de wereld losgelaten: bedrijven moesten tussen 240 en 480 euro losgeld (in bitcoin) betalen om opnieuw toegang te krijgen tot hun versleutelde bestanden. Vermoed wordt dat Noord-Korea achter deze chantagetechniek zat. Enkele jaren eerder werden interne bedrijfsgegevens en e-mails van werknemers van Sony Pictures gelekt. Als er niet afgedokt werd, zou nog meer gevoelige info vrijgegeven worden.

Net tevoren had de filmstudio 'The Interview' uitgebracht, een komedie waarin een aanslag op leider Kim Jong-un getoond werd. Toeval? Heel wat waarnemers vermoeden van niet.

Honderden miljoenen in het laatje

Met die aanvallen heeft Jong -niet zijn echte naam overigens- niets te maken, maar hij herkent er wel de hand van Noord-Korea in. De opdracht die hij in zijn tijd als hacker kreeg, was immers simpel: jaarlijks 100.000 dollar (80.000 euro) voor het land binnenrijven, de manier waarop deed er niet toe. Van dat bedrag mocht hij zelf niet meer dan tien procent houden. Als hij durfde weigeren, zou hij de gevolgen aan den lijve voelen.

Volgens experts in de Zuid-Koreaanse regering heeft Noord-Korea de voorbije jaren honderden hackers naar naburige landen zoals China, India en Cambodja gestuurd. Zij wisten op die manier in totaal honderden miljoenen euro's in het laatje te brengen.

Vroege lichting

Jong behoorde tot de vroege lichting. Hij werd geboren in de jaren tachtig, zijn ouders waren trouwe volgelingen van de Arbeiderspartij die de grootvader van Kim Jong-un uit de grond gestampt had.

Vermits Jong gepassioneerd was door biologie wilde hij graag dokter worden. De staat besliste er echter anders over: zijn punten voor computerwetenschappen waren te goed, hij moest die studie verderzetten in China.

Nieuwe wereld

Daar ging een heel nieuwe wereld open. Plots mocht hij drinken en uitgaan, met dank aan zijn persoonlijke begeleider die een oogje dichtkneep. Maar nog belangrijker: nu had hij eindelijk onbeperkte toegang tot het internet. De computers in zijn thuisland waren immers zo strikt afgesteld dat ze enkel handig waren om rekensommen te maken. "Ik voelde me als een jong veulen dat op de wereld losgelaten werd", klonk het.

Toen Jong afgestudeerd was, keerde hij terug naar huis. Hij ging voor een softwarebedrijf van de staat werken, maar al snel bleek dat de regering andere plannen voor hem had. "Ik moest terug naar China, zogezegd om de toekomst van de Noord-Koreaanse informatietechnologie te verzekeren. Ik wist meteen wat dat inhield: zo veel mogelijk geld voor mijn land gaan verdienen."

Portretten aan de muur

Jong stapte te voet de grens met China over en reisde met de bus naar zijn eindbestemming. Hij kwam terecht in een groot huis dat hij moest delen met tientallen andere computervirtuozen. Slapen deden ze allemaal op de bovenste verdieping, de andere etages dienden als werkruimte. Aan de muren hingen portretten van Kim Jong Il en Kim Il Sung, respectievelijk de vader en grootvader van Kim Jong-un.

Jong maakte replica's van videospelletjes en beveiligingsprogramma's, die dan later voor grof geld verkocht konden worden. Voor online games als Lineage en Diablo ontwikkelde hij bots die het vuile werk opknapten. Als een personage helemaal uitgewerkt was met kleren en wapens leverde dat bijna tachtig euro per stuk op. Van dat geld kreeg hij echter amper iets te zien. "Of we eliteprogrammeurs waren? Vergeet het. We waren een stelletje arbeiders die zwaar onderbetaald werden."

"Noord-Korea doet alles voor geld"

Met zware misdrijven -zoals ransomware installeren of geheime informatie van Zuid-Korea stelen- heeft hij zich naar eigen zeggen nooit beziggehouden. "Maar ik ben er zeker van dat dat ook gebeurt. Noord-Korea doet alles voor geld."

Elke zaterdag stond er een indoctrinatiesessie op het programma. Twee uur lang werd er gepraat over de filosofie van Kim Il Sung en Kim Jong Il, belangrijke uitspraken moesten van buiten geleerd en luidop herhaald worden.

Tuberculose

De afdeling van Jong mocht echter nog niet klagen. Als een van de primussen mocht hij -onder begeleiding van Noord-Koreaanse ambtenaren- andere collega's in het land gaan bezoeken. En daar zag hij wantoestanden van een heel andere omvang. "Sommige hackers in Yanji waren vel over been omdat ze te weinig aten. Een van hen leed aan tuberculose, iemand anders kreeg een kakkerlak niet meer uit zijn oor. Op medische hulp hoefden ze echter niet te rekenen."

Op de vlucht

Na vijf jaar kreeg Jong een conflict met een van zijn meerderen. Hij besliste te vluchten, anders zou hij in elkaar geslagen worden of -erger nog- dwangarbeid moeten uitvoeren.

Twee jaar lang zwierf de man door China. Geld verdiende hij door te hacken, slapen deed hij in hotels. Naar huis terugkeren was geen optie, op desertie staat immers de doodstraf.

Vals paspoort

Uiteindelijk kocht Jong een vals Chinees paspoort voor 10.000 yuan (1.250 euro) en reisde hij met de trein en de bus naar Bangkok. Daar zou hij aankloppen bij de Zuid-Koreaanse ambassade. Een maand lang dook hij onder in een schuiloord, daarna mocht hij in Seoul een nieuw leven beginnen.

Jong werkt tegenwoordig voor een veiligheidsbedrijf, onlangs kreeg hij nog een promotie. "Maar ik moet er extra hard voor werken. Ik heb het gevoel dat ik nog maar de helft waard ben van zodra ze weten dat ik uit Noord-Korea kom", klinkt het. Gelukkig zijn er nu een Zuid-Koreaanse vrouw en een baby in zijn leven om die pijn te verzachten.