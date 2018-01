"Ik hoop dat ze kinderen krijgen": moeder koppelt dochter aan zedendelinquent TK

23 januari 2018

14u12

Bron: Metro.co.uk 0 De meeste ouders willen dat hun dochter een lieve, toffe en bekwame man aan de haak slaat. Patti Aupperlee is er van overtuigd dat haar dochter zo iemand heeft gevonden. Dat Chris geregistreerd staat als zedendelinquent, dat vindt ze helemaal geen probleem. "Ik hoop dat ze samen een gezin met kinderen starten."

Volgens Patti is Chris (26), het vriendje van haar dochter Lexi (25), een hardwerkende, respectvolle kerel. "Een van de beste jongemannen die ik ooit ontmoet heb", vertelt ze in de nieuwe BBC-documentaire 'Second Chance Sex Offenders'. Daarin trekt journaliste Stacey Dooley naar Florida, waar zedendelinquenten levenslang beperkingen opgelegd krijgen. Ze worden levenslang op een openbare lijst gezet en mogen niet in de buurt van kinderen wonen.

In het geval van Chris vindt Patti dat ook niet helemaal verdiend. De man werd veroordeeld toen hij 19 was. Hij werd door de politie betrapt toen hij samen met zijn toenmalige vriendin in de auto zat aan een park. Volgens hem kwam hij toen pas te weten dat het meisje - ze waren drie maand samen - maar 14 was. Hij werd twee jaar onder 'community control' geplaatst (een soort huisarrest) en kreeg daarna nog acht jaar voorwaardelijk. Maar de gevolgen van zijn straf zal hij voor het leven meedragen.

Gezonde relatie

De familie Aupperlee heeft hem echter nooit veroordeeld. Moeder Patti is dominee bij de United Methodist Church en werkt dag in dag uit met zedendelinquenten, waaronder ook heel wat pedofielen. Dat is ook hoe Chris haar dochter Lexi leerde kennen. "Ze zat achter mij in de kerk en ik kon mijn ogen niet van haar afhouden. Het is niet makkelijk als je een label als het mijne meedraagt, maar Lexi wist wat mijn verleden was voor ik haar leerde kennen." Toen Patti hem aan haar dochter voorstelde, sprongen de vonken meteen over. "Hij is een jonge man, en er zijn niet veel jonge mensen in onze omgeving. Ik wilde hem wat sociale contacten geven", zegt ze daarover.

Intussen zijn de twee al even gelukkig samen. Patti noemt het een van de gezondste relaties die ze ooit gezien heeft. "Is het ideaal? Nee. Maar welke relatie is dat wel? Ze houden van elkaar en respecteren elkaar volledig, en ze behandelen iedereen in hun leven op dezelfde manier. Hij is een geweldige jongeman die heel eervol omgaat met een moeilijke situatie. Het is de beste relatie die ik ken."

Kinderen?

Volgens Patti verdient de man zeker een tweede kans. "De misstappen die hij begaan heeft, zullen er altijd zijn en hij is er niet trots op. Maar aan de andere kant is hij ook gewoon iemand die zijn leven probeert voort te zetten. Hij werkt hard en het spijt hem, en ik weet dat hij diezelfde vergissing niet meer zal maken."

Ze hoopt dan ook dat de twee een gezin starten, al weet het koppel zelf niet echt of dat een goed idee is. "We praten er vaak over", aldus Lexi, "omdat we niet goed weten hoe moeilijk het zou zijn voor de kinderen. Maar we willen beiden graag een gezin. Hij zou een geweldige vader zijn, maar als ze negatieve reacties zouden krijgen op school, zou dat erg zijn. En als ze een optreden of een voetbalwedstrijd hebben, zou Chris nooit aanwezig kunnen zijn."