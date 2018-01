"Ik hoop dat ze in de wieg sterft": Oostenrijk reageert geschokt op golf van haatberichten voor Oostenrijkse nieuwjaarsbaby TT

Bron: Heute.at, Reuters, Belga 4 rv Het pasgeboren meisje Asel met haar ouders en twee verpleegsters in het ziekenhuis in Wenen, net na haar geboorte op 1 januari. Bijna zes dagen oud is ze nu, de Weense nieuwjaarsbaby Asel. Het kleine meisje, 51 centimeter groot en 3.460 gram zwaar werd op 1 januari om 0.47 uur geboren als de eerste baby van 2018 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Maar met een Turkse achternaam werd het meisje al snel overladen met de meest onvoorstelbare racistische verwensingen.

"Als ze 18 is, is ze al een terrorist", "deporteer dit uitschot maar meteen" en "ik hoop dat ze nog in de wieg sterft". Het zijn maar enkele voorbeelden uit de golf aan ongelooflijke haatberichten die het pasgeboren Oostenrijkse meisje Asel Tamgac al over zich heen heeft gekregen.

Omdat Asel de eerste baby van 2018 in Wenen was, kreeg ze de eer samen met haar mama en papa te poseren voor een fotograaf van de Oostenrijkse tabloid Heute, die de foto ook op haar Facebookpagina plaatste. Maar door de stroom aan negatieve reacties op het feit dat het meisje een Turkse achternaam heeft en haar moeder een hoofddoek draagt, zag de krant zich al snel verplicht de meest kwetsende reacties te verwijderen. Enkele uren later werd de reageerfunctie volledig uitgeschakeld.

Steunpagina verwijderd

Cynischer was nog dat een Facebookoproep van de katholieke hulporganisatie Caritas om het gezin Tamgac een hart onder de riem te steken, met daarop al meer dan 20.000 steunbetuigingen, gisteren offline werd gehaald. Vermoedelijk kwam dat door gerichte aanvallen van extreemrechtse internetgebruikers, die de pagina van Caritas met daarop felicitaties en gelukwensen massaal aangaven bij Facebook.

Vanmiddag, na contact opgenomen te hebben met Facebook, kon de beheerder van de pagina bevestigen dat ze opnieuw online was geplaatst. "De haat op internet heeft een nieuwe nooit geziene dimensie bereikt wanneer een onschuldige pasgeborene in het vizier wordt genomen. Maar laat ons tonen dat de liefde sterker is dan de haat", aldus de Weense verantwoordelijke van Caritas, Klaus Schwertner.



Avondklok voor asielzoekers

In Oostenrijk is sinds enkele weken een regering van christendemocraten en de extreemrechtse FPÖ aan de macht. Die regering wil de strijd tegen de illegale immigratie fors opvoeren. De vicekanselier van die laatste partij, Heinz-Christian Strache, deed gisteren nog een controversieel voorstel om asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure onder te brengen in leegstaande kazernes en hen een avondklok op te leggen. "Zolang we een open asielbeleid hebben, moet er orde heersen", aldus Strache op de radio.

Tegen het voorstel kwam een storm van kritiek, ook uit zijn eigen partij.