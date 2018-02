"Ik heb hun pad gekruist": seriedoder Michel Fourniret verhoord over moord op twee vrouwen EB

16 februari 2018

17u46

Bron: AFP 0 De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is vorige week door de onderzoeksrechter in Parijs ondervraagd. Hij heeft bekend dat hij "het pad gekruist heeft" van twee vrouwen die in 1988 en 1990 vermoord werden, zo is vandaag uit een bron dicht bij het dossier vernomen.

Michel Fourniret, die in 2008 tot levenslang veroordeeld werd voor zeven moorden op meisjes in Frankrijk en België, werd volgens de televisiezender M6 in het grootste geheim op het justitiepaleis van Parijs ondervraagd over de moorden op Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece. Hij zou gedeeltelijke bekentenissen hebben afgelegd. Het parket van Parijs wou geen commentaar geven op het bericht.

Assistente aan lyceum

Op 17 mei 1990 werd het naakte lichaam van Joanna Parrish, toen assistente Engels aan het lyceum Jacques-Aymot in Auxerre, teruggevonden in Moneteau. De autopsie bracht aan het licht dat ze verkracht en geslagen was voor ze stierf. Fourniret heeft zijn betrokkenheid bij deze zaak steeds ontkend.

Mentaal gehandicapte

De mentaal gehandicapte Marie-Angèle Domece verdween op 8 juli 1988 in Midden-Frankrijk op de leeftijd van 19 jaar. Haar lichaam is nooit teruggevonden. De echtgenote van Fourniret, Monique Olivier, zei tot twee keer toe dat hij de jonge vrouw ontvoerd en om het leven gebracht had, maar trok haar verklaringen vervolgens in.