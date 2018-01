"Ik heb altijd vermoedens gehad": April vertelt hoe ze haar eigen vader ontmaskerde als seriemoordenaar Sven Van Malderen

Bron: People 68 Rv/AP Links: April Balascio. Rechts: Edward Edwards. April Balascio (48) is opgegroeid met een vader die seriemoordenaar was. Aan het tijdschrift 'People' vertelt ze nu hoe ze almaar meer bewijs tegen hem verzamelde. Uiteindelijk vond ze de moed om Edward Edwards zelf aan te geven bij de politie.

Als kind verhuisde Balascio met haar familie zowat om de zes maanden. Soms zelfs in het midden van de nacht, zonder enige aankondiging. Waarom dat nodig was? "Voor mijn werk", antwoordde haar vader telkens.

De vrouw had het gedrag van Edwards altijd al verdacht gevonden. Zo leek hij geobsedeerd door allerlei nieuws over moorden die in de buurt gebeurd waren. En dat gebeurde dan telkens als ze er zelf nog niet zo lang woonden. "Ik heb altijd vermoedens gehad. Je beseft gewoon dat dit niet normaal is", klinkt het.

Op lijst van tien meest gezochte criminelen

Balascio wist dat haar vader geen heilig boontje was. In de jaren zestig had Edwards al zodanig veel overvallen gepleegd dat de FBI hem op de lijst van tien meest gezochte criminelen zette. Toen hij in 1967 op borg vrijgelaten werd, zwoer hij zijn leven te beteren. Hij kwam aan de bak als 'motivatiespreker' en trouwde met Kay, de moeder van Balascio. De hele familie ging ervan uit dat zijn crimineel bestaan ver achter hem lag. Niets bleek echter minder waar.

Even doorspoelen naar de lente van 2009: Balascio ging zelf oude artikels op internet uitpluizen, in de hoop dat die haar iets wijzer zouden maken. En inderdaad: in veel dorpjes waar ze gewoond had, bleken er moorden gepleegd die nog niet opgelost waren.

'Sweetheart murders'

Neem nu bijvoorbeeld de 'sweetheart murders' in 1980: tortelduifjes Tim Hack en Kelly Drew bleken plots spoorloos verdwenen nadat ze even binnengewipt waren bij een huwelijksreceptie. Twee maanden later zouden hun lichamen gevonden worden in een bosje naast een korenveld. Hij had messteken in zijn rug en borstkas, zij bleek verkracht en gewurgd.

"Ik was op dat moment elf jaar, maar ik herinnerde me nog dat mijn vader in dat gebouw als klusjesman gewerkt had. Enkele dagen na die verdwijning zijn we halsoverkop verhuisd. Ik stond letterlijk te trillen op mijn benen. Alle hoop was plots weg. Mijn vader was wel degelijk die vreselijke persoon die ik altijd in hem gezien had."

DNA

Balascio verwittigde de politie in Watertown en kreeg de agent aan de lijn die de zaak in het verleden onderzocht had. Uit het gesprek bleek dat haar vader als werknemer toen al eens ondervraagd geweest is. De dag erna was hij als sneeuw voor de zon verdwenen.

Enkele weken na het telefoontje had de politie genoeg bewijs in handen om Edwards te arresteren. DNA-stalen bewezen ontegensprekelijk dat hij de moordenaar geweest is.

De dader gaf meteen ook toe dat hij Billy Lovano (21) en Judy Straub (18) in een park in Norton doodgeschoten had. Pikant detail: hij leidde zijn eigen familie toen bijna tot op de plek waar hij de lichamen gedumpt had. "Hij wilde per se met iedereen gaan wandelen in dat bewuste park", herinnert Balascio zich. "Ik weet nog dat we langs heel wat onkruid stapten. De volgende dag doken er plots ambulances op... Zonder dat we het zelf beseften, had hij ons dus naar de plek gebracht waar de lijken lagen."

Ook adoptiezoon vermoord

Edwards biechtte tot slot ook de moord op zijn adoptiezoon Dannie Boy op, een soldaat in het leger. De 25-jarige man werd in 1996 met twee kogels vermoord, zodat hij het geld van de verzekering kon opstrijken. Zijn lichaam werd vier maanden later ontdekt op anderhalve kilometer van het huis van Edwards.

De man werd in 2011 tot twee keer levenslang veroordeeld voor de dubbele moorden. De afrekening met zijn adoptiezoon leverde hem zelfs de doodstraf op. Een maand na die uitspraak stierf Edwards echter aan complicaties van zijn suikerziekte.

"Kat en muis"

Balascio zou haar vader nooit meer spreken. Nu heeft ze spijt dat ze hem nooit de 'waarom'-vraag gesteld heeft. "Al denk ik wel dat ik het antwoord ken. Voor hem was het gewoon een kat- en muisspelletje met de politie."

Tegenwoordig werkt de vrouw als fitnesscoach in Kingsville. "Ik voel me nu twee keer schuldig. Eerst en vooral omdat ik niet vroeger ingegrepen heb, ik had misschien nog levens kunnen redden. Maar anderzijds heb ik mijn eigen vader aangegeven, dat voelt ook niet lekker."