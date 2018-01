"Hoe had ik kunnen weten dat mijn maat terroristen zou meebrengen?" Bendaoud ontkent elke betrokkenheid bij aanslagen in Parijs SVM

25 januari 2018

21u09

Bron: Belga 2 Jawad Bendaoud ontkent ook maar iets af te weten van de terroristische activiteiten van de bewoners van het pand dat hij verhuurde. Dat heeft hij vandaag verklaard tijdens zijn verhoor door de correctionele rechtbank in Parijs. De man wordt ervan verdacht onderdak te hebben gegeven aan de vermoedelijke daders van de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Bendaoud moet zich voor de rechtbank in Parijs verantwoorden omdat hij vlak na de aanslagen in zijn flat in St. Denis bij Parijs drie verdachten te slapen had gelegd. Abdelhamid Abaaoud, de vermoedelijke coördinator van de aanslagen, zijn overlevende medeplichtige Chakib Akrouh en zijn nicht Hasna Aït Boulahcen hadden er onderdak gevonden. De drie kwamen enkel dagen later om het leven tijdens een belegering door de politie.

"Ik beheer verschillende kraakpanden"

Bij zijn ondervraging ontkende Bendaoud, die zes jaar cel riskeert, dat hij zelf geradicaliseerd was. Hij legde uit dat hij verschillende kraakpanden in St. Denis "beheerde", die werden dan ook regelmatig verhuurd. Hij trok er zich eveneens in terug om drugs te gebruiken.

Uiteindelijk zou het onderduikadres in de Rue du Corbillon via zijn cocaïnedealer Mohamed Soumah geregeld zijn. "Hoe had ik kunnen weten dat mijn maat terroristen zou meebrengen?", luidt de reactie van de verdachte. Ook Mohamed Soumah had eerder op de dag al verklaard dat hij niets afwist van de bezigheden van de huurders.

"Ken Abaaoud van ergens"

Bendaoud gaf voor de rechter wel toe dat hij het gezicht van Abaaoud ergens van kende. Maar hij zou hen nooit onderdak hebben gegeven als hij wist dat ze terroristen waren, klinkt het. Abaaoud zou verklaard hebben dat hij een tijdelijk onderkomen nodig had wegens huwelijksproblemen. Pas na de raid van de politie -toen hij een foto van Abaaoud te zien kreeg- zou hij beseft hebben wie zijn huurders waren.

Bendaoud werd tijdens de ondervraging steeds zenuwachtiger en zijn verklaringen waren vaak erg onsamenhangend. Hij kon ook geen verklaring geven voor zijn telefonische contacten met Hasna Aït Boulahcen. Ook voor het feit dat zijn DNA aangetroffen werd op de plakband die gebruikt werd in de explosievengordel van Chakib Akrouh volgde geen uitleg. De zitting wordt morgenmiddag voortgezet.