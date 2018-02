"Het was een vreselijke nachtmerrie": Lewis (17) verschool zich twee uur in kast terwijl zijn vrienden werden doodgeschoten LB

16 februari 2018

16u50

Bron: BBC, Reuters 0 Een tiener getuigt over de gruwel van de schietpartij in de school in Florida, waarbij 17 slachtoffers vielen. De 17-jarige uitgeweken Brit Lewis Mizen verschool zich twee uur lang in een opbergkast terwijl zijn vrienden werden doodgeschoten. Lewis was naar eigen zeggen doodsbang nadat de 19-jarige schutter Nikola Cruz het brandalarm liet afgaan. "Code rood, code rood", schreeuwden de leraars plots, waarna Lewis samen met tientallen anderen het klaslokaal ontvluchtte. Hij kon zich verbergen, maar verloor zijn beste vriend.

Tijdens de drie minuten dat de schietpartij duurde, wist Lewis zich aanvankelijk onder een lessenaar te verschuilen. Daarna barricadeerde hij zich samen met enkele klasgenoten in een opbergkast.

"We hoorden de schoten niet, maar wel de helikopters. Toen wisten we dat het om een ernstig incident ging". Lewis verklaarde tegenover de BBC dat zijn beste vriend tijdens de schietpartij om het leven kwam. "Het was een regelrechte nachtmerrie", getuigt hij.

Alles gevolgd op smartphones

In hun schuilplaats waren Lewis en zijn klasgenoten druk bezig met hun smartphones. Zo wisten ze wat er gebeurde terwijl ze er middenin zaten.

"Naast mij zaten studenten naar CNN live te kijken om uit te vissen wat er gaande was. Normaal zie je zulke dingen enkel in het nieuws en denk je dat het jou nooit zal overkomen, maar toch was het echt. Vrienden van me zijn gedood, andere vrienden zijn neergeschoten".

Nikola was een beetje raar. Hij maakte niet makkelijk vrienden maakte en raakte maar niet aan een vriendin. Hij volgde een scherpschutterscursus van het leger Voormalige vriend van de schutter

"We hoorden iemand zeggen 'politie, politie', maar we wisten niet hoeveel schutters er waren en we wisten niet zeker dat het echt politie was. Onze lerares keek mij en enkele andere studenten aan en zei: 'Wat doen we?'. Dat was beangstigend. Ze deed uiteindelijk de deur van de opbergkast open en de opluchting was groot toen we die kerels in hun legeruitrusting zagen, met pistolen en aanvalswapens".

Scherpschutterscursus

Schutter Nikola Cruz, die volgens een voormalige vriend een scherpschutterscursus van het Amerikaanse leger volgde en iedereen toonde welke wapens hij wilde kopen, is voor de onderzoeksrechter verschenen en wordt aangeklaagd voor 17 gevallen van moord met voorbedachte rade. Hij bekende daarbij schuld. Een voormalige vriend omschrijft de schutter als "een beetje raar" en verklaarde dat Cruz niet makkelijk vrienden maakte en niet aan een vriendin raakte.

Lewis heeft inmiddels de beelden gezien die een medestudent maakte van de chaos tijdens en vlak na de schietpartij. Daarop is onder meer te zien hoe een meisje levenloos op de vloer van een klaslokaal in een plas bloed ligt. Op de video is ook te zien hoe de politie het lichaam meisjes uit een klaslokaal dragen terwijl angstige, huilende studenten de agent behoedzaam volgen. De studenten moesten daarbij door met bloed besmeurde gangen lopen, langs de lichamen van slachtoffers. In een andere video is te zien hoe studenten van schrik zitten te beven wanneer zwaarbewapende agenten hun klaslokaal binnenkomen en hen bevelen hun handen op te steken.

Extra munitie

Gisteravond verklaarde sheriff Scott Israel dat Cruz bekende dat hij één van de dodelijkste schietpartijen op een Amerikaanse school uitvoerde en dat hij in zijn rugzak nog extra munitie mee had.

Hij opende het vuur in vijf klaslokalen: vier op de eerste verdieping en één op de tweede verdieping. Na de drie minuten durende schietpartij trok Cruz naar de derde verdieping, waar hij zijn AR-15 geweer en de rugzak met munitie liet vallen. Hij rende weg uit het schoolgebouw en verborg zich daarbij tussen de vluchtende studenten.

Hij ging naar een Wal-Mart supermarkt, kocht een drankje in een Subway-restaurant en stapte toen een McDonald's binnen. Veertig minuten nadat hij het fastfoodrestaurant had verlaten, werd hij aangehouden.