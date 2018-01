"Het ging door merg en been. Ze riep: Kerstboom brandt! Kinderen!" Zware tol na woningbrand in Nederlandse Emmen Marieke Kwaak

Nederlanders doneren massaal geld voor de slachtoffers van de zware woningbrand in het Nederlandse Emmen, in de provincie Drenthe. Die kostte het leven aan de 6-jarige Antonin en zijn 5-jarige zusje Alice.

Even voor acht uur zaterdagochtend brak door nog onduidelijke oorzaak brand uit in de tussenwoning, bewoond door het Tsjechische gezin Kellner. In een mum van tijd stond het huis in lichterlaaie. De ouders wisten te ontsnappen, maar hun kinderen konden niet worden gered.



De fatale brand heeft een grote impact op de buurt. Die werd 's ochtends opgeschrikt door hulpgeroep van de moeder, vanuit de achtertuin. "Ik werd wakker van geschreeuw, maar ik dacht eerst dat het dronken lui waren of zo'', vertelt buurtbewoner Dennis Akis (32) aan het AD. "Toen ik het slaapkamerraam opendeed, hoorde ik: 'Help!' Het klonk alsof het kinderen waren en ik dacht dat er misschien ruzie was. Toen het geschreeuw aanhield, heb ik heel snel een sprintje getrokken naar het huis."

De kinderen lagen boven. Maar het was één grote vlammenzee

Grote vlammenzee

Achterbuurman Jan Jeuring was op dat moment al bij het huis. "We hebben de achterpoort ingetrapt, maar konden verder niks doen. De vlammen sloegen metershoog uit het huis, de ramen waren kapot. Het was zo'n felle brand... De moeder stond in de achtertuin te schreeuwen om haar kinderen. Het was dus de moeder geweest die ik had gehoord, niet de kinderen'', vertelt Akis. Jeuring: "Het ging door merg en been. Ze riep: 'Kerstboom brandt! Kinderen!' De vader is via een ladder naar buiten gekomen en wilde daarna terug het huis in, de trap op. De kinderen lagen boven. Maar het was één grote vlammenzee.''



Vader David en zijn vrouw Jindriska zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Jindriska werd eerst buiten bewustzijn gehouden, omdat zij erg veel rook had ingeademd.

Ze hebben helemaal niets meer. Hun hele bestaan is weggevaagd

Crowdfunding

De ouders worden door de gemeente voorlopig ondergebracht in een hotel. Het huis is volledig uitgebrand. Hulp krijgt het stel ook via achterburen Claudia en Jan Jeuring. Zij zijn een inzamelingsactie begonnen, via crowdfundingsite doneeractie.nl. In een dag tijd werd bijna 50.000 euro geschonken. Inmiddels staat de teller op zo'n 65.000 euro.



"We hadden direct zoiets van: We moeten iets voor deze mensen doen'', zegt Claudia Jeuring. "Om ze een nieuwe start te geven, voor zover dat kan. Ze hebben helemaal niets meer. Hun hele bestaan is weggevaagd. Het is mooi om te zien wat zo'n actie allemaal teweeg brengt. 's Avonds stond Monuta (Nederlandse uitvaartonderneming en uitvaartverzekeraar, red.) al op onze stoep. Zij hebben een uitvaart aangeboden."

Dit heeft zo'n impact op iedereen. We leven enorm mee met de ouders

Niet verzekerd

Het gezin was niet verzekerd. "Van het geld kunnen ze meubels kopen, kleding, iets om de kinderen te herdenken, wat ze maar willen. Ze moeten financieel onbezorgd kunnen rouwen'', stelt Claudia.

Op de Tine Marcusschool in Emmen, waar Antonin les kreeg, is geschokt gereageerd. Vandaag houdt de school een bijeenkomst voor ouders en collega's. "Het is een vreemde periode, zo in de vakantie, maar wij vinden dat we dit moeten doen'', zegt locatiedirecteur Mira Vermeulen. "Dit heeft zo'n impact op iedereen. We leven enorm mee met de ouders.''



De jongen zat in groep 2-3 van de school voor slechthorende kinderen en kinderen met een ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornis. Hij ging vanaf zijn 4de jaar naar deze school, die zo'n negentig leerlingen telt. Zijn zusje zat op een andere school. Op de bijeenkomst vandaag is ook een medewerker van Slachtofferhulp aanwezig. "Hoe vertel je dit aan je kinderen? En wat kunnen hun reacties zijn? Daar gaan we het over hebben'', aldus Vermeulen. Na de kerstvakantie worden de leerlingen op maandag 8 januari in hun eigen klas opgevangen.

