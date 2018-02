"Hersenschudding zonder enige klap": ook experts breken hoofd over mysterieuze symptomen VS-diplomaten in Cuba jv

19 februari 2018

12u20

Wetenschappelijke onderzoekers staan al evenzeer versteld van de mysterieuze symptomen die VS-diplomaten in Cuba anderhalf jaar geleden plots opliepen. Nieuw onderzoek wijst uit dat er wel degelijk sprake is van hersenschuddingen die niet veroorzaakt werden door een of andere slag op het hoofd van de patiënten.

De diplomaten hadden in de herfst van 2016 plots last van duizelingen, gehoorverlies, geheugenproblemen en hersenzwellingen. Bij sommigen waren de klachten zo erg dat ze moesten gerepatrieerd worden. De slachtoffers beweerden dat ze in hun verblijfplaats en in hotels vreemde geluiden hadden gehoord, waarna de hoofdpijn en het gehoorverlies de kop opstaken. Ook enkele Canadese diplomaten bleken met gelijkaardige symptomen te kampen. In augustus 2017, zo'n negen maanden na de eerste meldingen, kwam het verhaal in de pers.

Aanvankelijk werd gedacht aan een of ander (ultra)sonisch wapen dat zou ingezet zijn in bepaalde kamers waar de diplomaten verbleven. Vijf maanden later sloot de FBI dat dan weer uit. Maar de pas hernieuwde diplomatieke relaties tussen de VS en Cuba waren toen al zwaar onder druk komen te staan door de vermeende 'geluidsaanvallen'. De VS zette zelfs twee Cubaanse diplomaten het land uit.

Het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA) heeft nu een nieuwe studie gepubliceerd, van wetenschappers van de University of Pennsylvania. Zij onderzochten 21 van de 24 getroffen Amerikanen. Hun onderzoek bevestigt niet alleen de genoemde symptomen, maar ook dat de diplomaten, mysterieus genoeg, een hersenschudding opliepen zonder aanwijsbare oorzaak, dus zonder dat ze een slag tegen het hoofd kregen.

Het onderzoek sluit niet met zoveel woorden uit dat er sonische wapens gebruikt werden, maar stelt tegelijkertijd dat "van geluid binnen het hoorbare bereik (20 Hertz tot 20.000 Hertz) niet bekend is dat het blijvende schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaakt" en dat "daarom de beschreven geluiden mogelijk in verband moeten worden gebracht met een andere vorm van blootstelling". Het JAMA-rapport schrapt wél de mogelijke verklaring van Cubaanse collega's als zouden de symptomen te wijten zijn aan stress, die zou geleid hebben tot het fenomeen van massa psychogene ziekte of massahysterie.

Kortom, het mysterie blijft, óók na deze studie. De hersenschuddingen van de diplomaten staan dan wel onomstotelijk vast, de oorzaak ervan is nog altijd niet achterhaald.