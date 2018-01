"Geweld tegen christenen in Pakistan en India neemt toe" ep

06u26

Bron: Belga 4 AP Noord-Korea voert opnieuw de ranglijst van christenvervolging aan die de organisatie Open Doors jaarlijks verspreidt. Pakistan, dat op de 5de plaats staat, scoort het hoogst op geweldincidenten. In India neemt het geweld tegen christenen 'schrikbarend' toe, zo zegt de Nederlandse organisatie bij de bekendmaking van de lijst. De trend van religieus nationalisme in Azië zet zich door.

In 2017 werden volgens Open Doors wereldwijd 3.066 christenen vermoord om hun geloof, een toename ten opzichte van 2016. Zo vielen op 17 december vorig jaar nog elf doden bij een aanslag in een kerk in de Pakistaanse stad Quetta. In Pakistan werden vorig jaar 168 kerken aangevallen en 110 christenen gearresteerd zonder enige vorm van rechtspraak.

India steeg in vijf jaar tijd van plaats 28 naar plaats 11 in de rangschikking. In 2017 werden ruim 600 geweldincidenten tegen christenen gemeld, "maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger", aldus Open Doors in een persmededeling. De overheid zou geen enkele poging doen om aanvallen van radicale hindoes op minderheden te stoppen.

Het hindoeïsme en het boeddhisme zijn in opmars in Azië. "Deze religies hebben een vredige reputatie in het Westen, maar zo ervaren christenen in Azië dat niet." Christenen in India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan en Myanmar zouden dagelijks te maken hebben met geweld en onderdrukking. Het religieus nationalisme wordt bevorderd doordat politieke partijen met dit gedachtegoed aan de macht zijn gekomen.

Dalers op de lijst zijn onder meer Kenia, de Palestijnse gebieden en Bangladesh.

AP Een christelijk meisje uit Pakistan bidt tijdens de middernachtmis op Kerstmis.