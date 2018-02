"Gevaarlijke creaturen van het kwaad": Amerikaanse christelijke radio uit Rwandese ether wegens vrouwenhaat EB

Bron: AFP 0 De Rwandese mediawaakhond heeft de sluiting voor drie maanden aangekondigd van een Amerikaanse christelijke zender wegens het verspreiden van "verachtelijke" en denigrerende uitspraken over vrouwen. De zender Amazing Grace FM had op 29 januari een preek uitgezonden van de plaatselijke dominee Nicolas Niyibikora, die onder meer verklaarde dat vrouwen "gevaarlijke creaturen van het kwaad" zijn, die "ingaan tegen de plannen van God".

De preek leidde tot verontwaardigde reacties in het land. De Nationale Vrouwenvereniging en de vereniging van vrouwelijke journalisten dienden klacht in bij de Rwandese mediacommissie. In communiqué stelde de baas van de mediawaakhond, Edmund Kagire, dat de vrouw "op de meest verachtelijke wijze" werd afgeschilderd. Hij eiste publieke verontschuldigingen voor de schade die de radio heeft aangericht.

Amazing Grace is eigendom van de Amerikaanse evangelist Gregg Schoof, die al herhaaldelijk is gewaarschuwd voor het uitzenden van ophitsende programma's.