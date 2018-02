"Geef me één minuut met die rotzak": vader van slachtoffers valt pedofiel Larry Nassar aan in rechtbank sam

02 februari 2018

16u54

Bron: AP 225 Larry Nassar, de 54-jarige ex-osteopaat van de Amerikaanse turnploeg die onlangs werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar wegens grootschalig seksueel misbruik, werd aangevallen in de rechtbank.

Randall Margraves, de vader van drie van Nassars slachtoffers, stormde naar voren en wilde uithalen naar de beklaagde. De man werd snel tegengehouden en weggeleid uit de rechtszaal in Charlotte, Michigan. "Geef me één minuut met die rotzak", zei Margraves toen hij werd overmeesterd.

Het ging om een hoorzitting over Nassars werk met Twistars, een vooraanstaande turnclub uit Michigan. Meer dan 30 slachtoffers hebben al verklaringen afgelegd. Tijdens een gelijkaardige zitting, die vorige week afliep, getuigden meer dan 150 meisjes en vrouwen.

Nooit meer vrij

“Ik heb net uw doodvonnis ondertekend”, zei rechter Rosemarie Aquilina vorige week na het voorlezen van de straf. De kans dat Nassar ooit nog op vrije voeten komt, is immers onbestaande.

Voor de uitspraak bood Nassar nog zijn verontschuldigingen aan. Hij had het op de laatste dag van zijn proces over de “emotionele vernietiging” die hij bij zijn slachtoffers aanrichtte. “Wat ik nu voel valt in het niets bij de pijn, trauma’s en emotionele afbraak die jullie voelen”, richtte Nassar zich tot zijn talrijke slachtoffers.

De Amerikaan gold lange tijd als een van de beste dokters ter wereld. In december werd Nassar al veroordeeld tot zestig jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno.